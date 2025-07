"Il faut que j'aie des sous tous les mois" : dans une situation précaire, Samuel Etienne veut "subvenir aux besoins" de sa famille

Après la déprogrammation de "Questions pour un champion", Samuel Etienne a évoqué sa situation financière sur Twitch.

France Télévisions gère les dossiers chauds un par un en cette fin de saison. Alors que celui de la climatisation, qui vacille et provoquerait la surchauffe des locaux parisiens du groupe audiovisuel public, n'est pas encore réglé, la direction a réussi à en solder quelques uns. Après le cas du 20 Heures et le remplacement d'Anne Sopie-Lapix par Léa Salamé la semaine dernière, c'est la décision de déprogrammer Questions pour un champion en semaine et de basculer le jeu culte uniquement le week-end à la rentrée qui a été annoncé cette semaine.

Et cette décision a d'ores et déjà fait l'effet d'une petite bombe. En abandonnant la diffusion quotidienne de Questions pour un champion, qui était assurée depuis 1992, France 3 devrait provoquer la frustration quelques milliers de fans qui ne trouveront plus leur rendez-vous chaque fin de journée à compter de la prochaine saison. La reprogrammation du jeu suscite d'ailleurs déjà de vives critiques. En premier lieu, celles de son animateur Samuel Etienne, qui ne cache pas son incompréhension et ses regrets.

"Ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille"

Face à ce changement après 37 ans de présence en semaine sur France 3 pour le jeu et et près de dix ans pour lui, le successeur de Julien Lepers a même fait une proposition à France Télévisions : quitter la présentation du jeu si cela peut sauver la quotidienne. Un "appel à la direction de France Télévisions" dit et répété encore sur X en fin de semaine, à la veille du dernier numéro inédit en quotidienne vendredi.

"Au vu de l'impressionnante mobilisation pour appeler au maintien de notre beau jeu en quotidienne, encore une fois, séparez-vous de moi si vous le souhaitez, mais je vous en implore, laissez QPUC à son public, si fidèle, et si nombreux !", a-t-il supplié, mettant son propre sort au second plan. Comme l'a repéré Télé Loisirs, le présentateur a pourtant évoqué le 1er juillet sur sa chaîne Twitch, où il est très suivi, les répercussions financières de cette déprogrammation pour lui.

"J'ai deux enfants, j'ai un crédit immobilier comme tout le monde. Il faut que j'aie des sous tous les mois pour payer tout ça", a-t-il indiqué à un fan venu l'interroger sur le sujet, en pleine période de restrictions budgétaires touchant le service public. Et de poursuivre, plus rassurant : "J'ai confiance en ma capacité de travail, je suis un taré du travail, donc je vais bosser", a-t-il promis.

Samuel Etienne reconnaît néanmoins avoir "une chance folle d'avoir Twitch" pour compléter ses revenus et assurer son train de vie malgré la perte de ses émissions quotidiennes. Un "modèle économique qui [le] sécurise", dit-il. "Ce qui me stresserait, c'est de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais j'ai cette chance que beaucoup de collègues n'ont pas avec Twitch", conclut-il.