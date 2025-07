Thierry Ardisson n'a pas été enterré à Paris, mais dans un petit village où il avait une superbe maison

Après les obsèques émouvantes de Thierry Ardisson à Paris, l'animateur a été inhumé ce week-end, loin des regards et très loin de la capitale.

Le lundi 14 juillet 2025, la France apprenait avec stupeur le décès de Thierry Ardisson des suites d'un cancer du foie, à l'âge de 76 ans. Après 12 années de lutte acharnée contre la maladie, l'homme en noir s'est éteint, laissant le monde de la télévision en deuil.

Jeudi 17 juillet, les obsèques de Thierry Ardisson se sont déroulées en l'église Saint-Roch à Paris, en présence d'un millier de personnes venues lui rendre un dernier hommage. Sa veuve Audrey Crespo-Mara avait prononcé un discours vibrant, lors d'une cérémonie marquée par de nombreux clins d'oeil à l'"Homme en noir". Respectant le souhait de son mari, amis, famille et personnalités s'étaient réunis une dernière fois, tout de noir vêtus, pour saluer celui qui a révolutionné le petit écran.

L'enterrement de Thierry Ardisson a ensuite eu lieu dans la plus stricte intimité, comme le souhaitaient ses proches. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n'est pas à Paris que Thierry Ardisson a été inhumé. Loin de la capitale, c'est finalement dans un petit village du sud de la France cher à son cœur qu'il repose désormais. Ardisson a en effet été inhumé ce samedi à Ménerbes, bourgade du Vaucluse comptant 1000 habitants à peine, où il possédait une maison.

Ses parents étant originaires de Nice, Thierry Ardisson a toujours gardé un lien fort avec le sud de la France et venait en effet d'acquérir, juste avant sa mort, une superbe propriété dans le Lubéron avec sa femme Audrey Crespo-Mara. Laurent Baffie a raconté dans Le Parisien qu'il aurait aimé passer ses dernières années dans cette maison, parfaitement située entre Cavaillon et la Fôret des Cèdres : "Jeudi, on a beaucoup parlé. Il gardait un peu d'espoir. Il parlait de la maison qu'ils venaient d'acheter dans le Sud. Et puis ça s'est aggravé".

Le cimetière de Ménerbes avait été placé sous haute surveillance, seuls sa famille et ses proches se sont recueillis lors d'une cérémonie dans la plus stricte intimité. Sous le chant des cigales et un ciel menaçant, le cercueil noir de Thierry Ardisson a été porté à 14h07 précises jusqu'à sa sépulture décorée de fleurs blanches et noires, envoyées par ses amis, la Sacem, Paris Première ou encore l'Elysée. La Provence rapporte qu'au moment où le cercueil noir a été sorti du corbillard, le vent s'est levé et un coup de tonnerre a retenti, comme un dernier signe du ciel.

Audrey Crespo-Mara était présente aux côtés de ses fils Lamine et Sékou Mara et beaux-enfants, Manon, Ninon et Gaston Ardisson, protégée par l'ancien garde du corps de Johnny Hallyday et un important dispositif de sécurité pour préserver ce moment de recueillement.