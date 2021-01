"The Voice : coachs, nouveautés... Ce qu'on sait sur l'édition 2021"

THE VOICE 2021 - La 10ème saison de The Voice sera marquée par le retour de Florent Pagny ainsi que l'arrivée de Vianney, en tant que coachs. Une nouvelle épreuve fera également son apparition, celle des Cross Battles.

[Mis à jour le 8 janvier 2021 à 17h17] Pour la 10ème saison de The Voice, il va y avoir du changement sur TF1. Même si nous ne connaissons pas encore les dates de diffusion de l'édition 2021, nous connaissons cependant le nom des coachs qui accompagneront les artistes cette année. Lara Fabian et Pascal Obispo laissent leur place à Florent Pagny, qui fera son grand retour après deux ans d'absence et Vianney qui sera dans le jury pour la première fois. Marc Lavoine et Amel Bent gardent quant à eux leur place dans les fauteuils rouges.

Autre changement, une nouvelle épreuve viendra s'interposer entre les battles et les directs. Intitulée Cross Battles, elle aura pour but de mettre en duel deux talents de deux équipes différentes. Nikos Aliagas désignera un coach qui devra choisir un de ses talents ainsi que l'équipe qu'il voudra affronter. Le coach de cette dernière devra également choisir un de ses talents pour assurer la battle. Le choix du gagnant se fera par le vote des téléspectateurs. Notons que le bouton de blocage lors des auditions à l'aveugle et le vol de talent pendant les battles seront toujours d'actualité dans cette nouvelle édition.

Le changement sera aussi du côté du public. En effet, le tournage des auditions à l'aveugle s'est déroulé dans des conditions sanitaires strictes en raison de la pandémie de Covid-19. Le public ne sera donc pas présent en plateau, mais de façon virtuelle, réparti sur plusieurs écrans. La seconde partie de soirée sera également différente. Nikos Aliagas a donné quelques informations à ce sujet au magazine Télé Star "On a installé sur le plateau une table avec des fauteuils. On se retrouve tous les cinq. [L'animateur et les 4 coachs, ndlr] Ça fait très émission culturelle des années 70. On fait un late show sans les auteurs et les rires qui vont avec. C'est du freestyle. Je ne sais pas ce que TF1 va pouvoir garder. On réécrit un peu l'histoire qu'on vient de vivre en première partie de soirée".

A noter que TF1 prépare actuellement une émission spéciale anniversaire, The Voice All Stars, pour les 10 ans du concours de chant. Cette édition devrait être diffusée à la rentrée 2021. Cette fois-ci, il y aura 5 coachs et non pas 4, qui composeront le jury. Nous retrouverons ainsi Jenifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori. Cette édition anniversaire exceptionnelle sera d'une durée plus courte mais verra le retour d'anciens candidats phares de télé-crochet, comme Olympe ou Luc Arbogast.

Tout savoir sur The Voice 2021

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'auveugle en parlant dans son portrait de sa grande soeur, aveugle et parasylée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

Pour l'heure, on ne connait pas encore la date de diffusion de The Voice 2021, qui n'a pas encore été communiquée par TF1. Mais il semble qu'elle se rapproche rapidement, puisque la bande annonce de la dernière saison est actuellement diffusée sur TF1 depuis fin décembre dernier. En 2020, les premières auditions à l'aveugle se sont déroulées le 18 janvier, tandis que le gagnant a été connu le 13 juin 2020, suite à la crise sanitaire. Il semble donc probable que la saison 10 sera diffusée entre l'hiver et le printemps 2021 sur la première chaîne.

Pour l'édition 2021, c'est un nouveau quatuor de coach qui sera assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney seront les coachs de cette dixième saison. Côté présentation, c'est toujours Nikos Aliagas qui sera aux manettes du concours de chant avec également Karine Ferri à ses côtés.

Lors de la préparation des battles, les jurés sont épaulés par d'autres artistes afin de préparer au mieux leurs talents. Cette année, Amel Bent sera accompagnée de Slimane et Vita, mais également de Zaho. Concernant Marc Lavoine, il sera soutenu par Benjamin Biolay et le rappeur Vlad. Pour sa première participation en tant que coach, Vianney pourra compter sur Véronique Sanson et Patrick Bruel. Enfin, Florent Pagny sera lui, entouré de Calogero et Patrick Fiori.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. L'émission est diffusée tous les samedis à 21 heures sur TF1. Elle est suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à partir du 22 août 2020, la 7ème édition de The Voice Kids, la version "enfants" du concours. C'est Rébecca qui est devenue la grande gagnante du concours avec plus de 46% des votes. Le jeune fille faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Les autres membres du jury étaient Jenifer, Soprano et Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

