[Mis à jour le 15 juin 2020 à 12h29] Le 13 juin, c'est Abi qui a été élu par le public grand gagnant de The Voice 2020. Le chanteur de 22 ans a été plébiscité par les téléspectateurs, puisqu'il a remporté la victoire avec 53,4% des voix face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Pourtant, le candidat de Pascal Obispo le répète au cours des différentes interviews parues depuis dans les médias : il ne s'attendait pas à remporter le concours de chant de TF1. "Je ne m'attendais pas à ça, révèle-t-il à LCI. Je m'attendais à entendre un autre nom, mais pas parce que je me dévalorise. J'ai eu la chance d'être à côté d'autres artistes incroyables qui méritaient autant de gagner que moi. Forcément, j'ai été surpris d'entendre mon nom". Evoquant son lien fort avec son coach, Pascal Obispo, Abi estimait contrairement au chanteur être "un petit novice qui pensait connaître deux-trois trucs et qui pourtant ne sait pas grand-chose". Déjà lors des auditions à l'aveugle, en février dernier, le candidat avait humblement révélé à Télé Loisirs que Pascal Obispo voulait l'emmener en finale. "Mais moi, je me demande toujours ce que je fais là".

Lors de la finale 2020 de The Voice, Abi a conquis les téléspectateurs en reprenant If I Ain't got you d'Alicia Keys. Une prestation qui a totalement ému les coachs : "Abi n'est pas simplement cette voix qui nous a bercés, c'est aussi un homme que j'ai rencontré à la fois fragile et fort et il prend confiance de ce qu'il est, a jugé son coach, Pascal Obispo. La musique est en lui" explique le coach. Originaire de Saint-Gratien en région parisienne, Abi a été repéré par le directeur de casting de l'émission de TF1. Depuis, le jeune homme de 22 ans a réalisé un beau parcours et va donc bientôt sortir son propre album. "Je me suis dit que l'année prochaine je ne retournerai peut-être pas à la fac, à la maison et au travail. Je vais me concentrer à fond à la musique et voir ce que ça peut donner", envisage-t-il dans une interview à LCI. Lorsqu'il évoque son travail musical, le jeune homme pense à des sonorités R&B, soul et pop, avec "cette émotion qui me caractérise et qui a touché le public".

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'auveugle en parlant dans son portrait de sa grande soeur, aveugle et parasylée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

The Voice a débuté avec les premières auditions à l'aveugle le samedi 18 janvier 2020 sur TF1. Toutefois, on ne connaît pas encore la date de la finale. Reste que le concours de chant de la Une est un très long feuilleton qui peut durer aisément plus de trois mois. En 2019, le télé-crochet s'était déroulé du 9 février au 6 juin. Il y a fort à parier que pour la saison 9, la finale sera programmée au printemps prochain.

Avant même de divulguer la date de diffusion, TF1 avait annoncé le nom des quatre coachs qui devront départager les talents de The Voice 2020. Cette année, c'est un quatuor de coach totalement inédit qui est assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine seront les coachs de cette neuvième saison. Nikos Aliagas, est côté toujours aux manettes du concours de chant aux côtés de Karine Ferri, a lui aussi témoigné de son engouement. "Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d'un programme tel que The Voice. Et je suis heureux de les accueillir", a-t-il commenté.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. L'émission est diffusée tous les samedis à 21 heures sur TF1. Elle est suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à la rentrée 2019 The Voice Kids, la 6e édition de la version "enfants" du concours. Le 25 octobre 2019, Soan, 12 ans, a été élu gagnant de l'émission de télé-crochet pour les plus jeunes. A peine achevée, la version 2020 est déjà en préparation pour une diffusion prévue du 26 septembre au 14 novembre 2020. Côté jury, les téléspectateurs retrouveront Patrick Fiori, Jenifer et Soprano. Amel Bent a cependant laissé sa place à Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

