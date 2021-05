"The Voice : qui de Jim Bauer, Marghe, Mentissa ou Cyprien sera sacré gagnant 2021 ?"

THE VOICE 2021. L'heure du dénouement a sonné ce soir pour The Voice 2021. TF1 diffuse la grande finale de son télé-crochet : l'occasion pour le public d'élire le gagnant ou la gagnante de The Voice. Suivez la finale dans notre direct.

Voilà plus de trois mois que les coachs de The Voice 2021 font leurs choix sur TF1 pour tenter d’emmener en finale le candidat le plus à même de l’emporter. Ce soir, c’est désormais au public de décider : qui sera sacré gagnant de The Voice édition 2021 ? Présentation succincte des candidats encore en lice.

21:42 - Mentissa Aziza chante Michael Jackson Pour sa première interprétation en solo sur le plateau de The Voice 2021, Mentissa Aziza a choisi d'interpréter un titre de Michael Jackson : "We are the world", un titre qu'elle considère parfait pour conclure son aventure dans le télé-crochet de TF1. Il faut dire que le morceau lui permet de montrer toute l'étendue de son talent : émotion, puissance... Mentissa a tout d'une diva soul. Vianney explique que sa rencontre avec sa protégée dans The Voice est absolument capitale pour lui : "C'est une personne qui, dans mon parcours de coach et d'être humain, m'a apporté beaucoup". Le coach qui emmène Mentissa avec lui depuis le début de l'émission précise que "je ne suis pas super calé en anglais mais The Voice ça veut dire la voix. Et c'est pour ça qu'elle peut gagner The Voice".

21:35 - Marghe rend hommage à son grand-père décédé "J'ai commencé avec une gamine, je termine avec une diva". Voilà les mots qu'utilise Florent Pagny pour décrire son aventure au côté de Marghe, sa candidate désormais finaliste. La jeune femme de 21 ans n'a pas choisi n'importe quelle chanson à interpréter en solo sur scène : "Mon vieux" de Daniel Guichard, une façon pour elle de rendre hommage à son grand-père, décédé l'année dernière dans une période compliquée pour tout le monde en raison de la pandémie. La jeune chanteuse de l'équipe Florent Pagny explique qu'elle n'a d'ailleurs pas "pu le voir, je n'ai pas pu me rendre à l'enterrement". Très ému, Florent Pagny a salué la performance de Marghe durant la finale de The Voice 2021 : "Marghe a fait preuve d'une telle progression, d'une telle évolution. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui progresse et qui murit et propose des choses qu'elle s'est appropriées. Ca me fascine de voir cette môme avec cette âme de guerrière."

21:27 - Cyprien "me met dans un état de plénitude" raconte Amel Bent Pour son premier passage sur scène dans la finale de The Voice, Cyprien a choisi une chanson pour mettre en valeur ses capacités vocales et sa justesse. Le jeune homme a ouvert le bal des prestations individuelles des finalistes avec "I Have Nothing", un titre de Whitney Houston particulièrement difficile à interpréter car il exige aussi bien de la puissance vocale qu'une certaine capacité d'empathie. Deux qualités dont Cyprien a fait montre tout au long de la saison. Amel Bent, sa coach, précise par ailleurs qu'elle considère désormais son finaliste non pas comme un simple candidat mais comme un ami. Elle espère d'ailleurs que ce parcours magnifique sera ponctué par un trophée. "Ce qui se passe quand Cyprien chante, ça me met dans un état de plénitude, presque de transe. Il y a sûrement des milliers de gens qui ressentent la même chose".

21:22 - Comment faire pour voter pour votre finaliste préféré ? Les votes sont ouverts pour la finale de The Voice 2021. Vous souhaitez témoigner de votre soutien à votre candidat favori, il suffit d'envoyer 1 pour Cyprien, 2 pour Marghe, 3 pour Mentissa Aziza et 4 pour Jim Bauer. Comment faire ? Deux possibilités s'offrent à vous : soit un SMS avec le numéro de votre candidat au 72500 (0,99€ + prix d'un SMS), soit un appel au 34 80 (0,99€/appel + prix d'un appel local). Pour vous renseigner sur les modalités exactes de participation, vous pouvez vous diriger sur mytf1.fr Les numéros de vote de finalistes de The Voice : Cyprien : 1

Marghe : 2

Mentissa Aziza : 3

Jim Bauer : 4

21:15 - C'est parti pour la finale de The Voice 2021 La finale de The Voice 2021 démarre sous les meilleurs auspices avec une interprétation collégiale de "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman entonnée par les coachs de la saison mais aussi par les quatre finalistes (Jim Bauer, Cyprien, Marghe et Mentissa Azizai) ainsi que les invités exceptionnels de cette finale : on peut notamment compter sur Kendji Girac, Louane, Amir Haddad.

21:07 - Quatre finalistes, un seul gagnant ce soir dans The Voice La saison 10 de The Voice s'achève ce soir en direct sur TF1. Quatre finalistes sont en lice pour le titre de plus belle voix de France pour cette saison 2021 : Mentissa Aziza, Jim Bauer, Cyprien et enfin Marghe. Chacun d'entre eux peut prétendre au statut de grand gagnant de cette nouvelle saison de The Voice, la plus belle voix. Si, précédemment, les coachs avaient leur mot à dire sur la suite des événements, ce n'est plus le cas en finale puisque seuls les votes du public importent pour le classement final.

21:01 - Quel bilan pour Vianney dans le fauteuil rouge de The Voice ? En tant que nouveau coach de The Voice, la prestation de Vianney a forcément été très scrutée tout au long de la saison. S'il a été régulièrement critiqué sur une partie des réseaux sociaux pour ses décisions et ses réactions au début de la saison, force est de constater que le jeune chanteur a trouvé sa place. Producteur de l'émission, Matthieu Grelier s'est exprimé auprès de Télé Loisirs pour établir un bilan de fin de parcours pour Vianney en tant que coach de The Voice. Et visiblement, c'est très positif : "C’est un des meilleurs nouveaux coachs qu’on ait eu dans The Voice. Il s’est emparé de ce rôle avec beaucoup de facilités, d’aisance et d'authenticité. Il est resté lui-même. C’est quelqu’un de très humain mais d'exigeant dans le travail." Le producteur de The Voice précise par ailleurs que l'aisance avec laquelle Vianney s'est installé dans le fauteuil rouge est également liée à sa belle entente avec les autres coachs, Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent. "Je pense que sa très belle saison dans le fauteuil est indissociable de cette entente qu’il a eue avec Amel, Marc et Florent. L’alchimie a vraiment pris entre ces quatre-là. Ça s’est vu à l’antenne"

20:46 - Mentissa Aziza reçue chez Vianney et Catherine Robert avant la finale Les candidats de The Voice ont souvent l'occasion de vivre des moments privilégiés en compagnie de leur coach tout au long de l'aventure. C'est le cas de Mentissa Aziza, finaliste de la saison 2021 sélectionnée par Vianney au tout début de la saison. La jeune femme, qualifiée la semaine dernière lors d'un prime sous haute tension sur TF1, a été invitée, excusez du peu, au domicile de son coach Vianney et de sa compagne Catherine Robert peu avant la finale. "Après la demi-finale, il m’a reçue chez lui avec son épouse Catherine, c’était tellement sympa. Cela faisait un moment que nous voulions prendre le temps de discuter calmement, de parler de la suite…" a-t-elle raconté dans les colonnes du Parisien.

20:34 - "C'est dingue, ce qui m'arrive !" raconte Marghe, en finale de The Voice A l'approche de la finale de The Voice 2021, Marghe s'est exprimée dans les colonnes de La Nouvelle République. La finaliste originaire de Poitiers affirme vivre un véritable rêve éveillé depuis qu'elle participe à l'édition 2021 du télé-crochet de TF1, dont elle est une grande fan. Dans l'équipe de Florent Pagny, elle a d'ailleurs eu l'occasion de se révéler aux yeux du public. "C’est dingue, ce qui m’arrive ! Je vis un rêve éveillé et je remercie tous les téléspectateurs qui m’ont permis d’aller jusqu’en finale. Avec les trois autres finalistes, on a eu le temps de souffler un peu, lundi. Mais on a toujours des petites choses à travailler et, dès mercredi, les répétitions ont recommencé."

20:24 - "On se sera bien battus.." Le message d'Amel Bent à Cyprien Dans un rare moment de nostalgie, la coach Amel Bent a adressé un message à son candidat finaliste Cyprien par l'intermédiaire de sa story Instagram. La chanteuse explique à son candidat favori qu'il n'a plus qu'à s'amuser sur la scène de The Voice 2021. "Ce soir on profite de chaque minute de la dernière soirée. No stress, juste du kiff". Amel Bent a d'ailleurs fait un bilan de la saison telle qu'elle l'a vécue au côté de Cyprien. "C’est le dernier jour de cette incroyable saison de The Voice 10." La jurée se montre d'ailleurs particulièrement confiante dans les capacités vocales de son poulain. "Ce soir mon Cyprien, tu vas briller par ta voix, ta musicalité, ton goût mais aussi par ton humilité, ton humanité et ta gratitude." On peut cependant noter qu'une partie du message d'Amel Bent démontre d'un potentiel défaitisme à l'approche du grand soir "On se sera bien battus… Avec de la joie, de l’amour et des notes plein les yeux et le coeur. J’aurais été fière de te représenter à chaque instant."

20:13 - Pour Marc Lavoine, c'est un "petit miracle" d'avoir rencontré Jim Bauer Dans les colonnes du Parisien, l'heureux coach Marc Lavoine a expliqué tout le bien qu'il pense de son poulain Jim Bauer, finaliste de The Voice 2021. "Il y a des claques qu’on n’aime pas prendre, et des claques qu’on adore parce qu’elles sont d’une douceur et d’une beauté…" Visiblement, le jeune chanteur tombe plutôt dans la deuxième catégorie, quand on sait que Marc Lavoine lui a fait traverser toutes les étapes du télé-crochet de TF1. La star de la chanson française va même jusqu'à dire qu'il a vécu "un petit miracle de rencontrer quelqu’un comme lui".

20:03 - Qui sont les stars de la chanson invitées pour la finale de The Voice ? Cette année, malgré les règles sanitaires strictes qui impactent forcément le tournage, la production de The Voice a préparé un véritable show qui permettra non seulement aux finalistes de montrer leur talent mais aussi à des stars de la chanson de monter sur scène pour rythmer la soirée. Comme le veut la tradition, le précédent gagnant de l'émission, Abi Bernadoth, viendra présenter un de ses titres sur la scène qui l'a vu victorieux l'an passé. Les téléspectateurs peuvent également s'attendre à des passages sur scène de la part d'Amir Haddad, Indila, Kendji Girac, le rappeur Soolking, Louane, Calogero, Grand Corps Malade et enfin le groupe britannique London Grammar.

19:43 - Que devient Abi Bernadoth, gagnant de The Voice l'an dernier ? L'année dernière, le 13 juin 2020 pour être précis, Abi Bernadoth était élu grand gagnant de The Voice avec plus de 53% des voix en sa faveur. Le jeune homme était ainsi préféré à Antoine Délie, Gustine et Tom Richet en finale du télécrochet de TF1. Près d'un an plus tard, que devient le vainqueur de la compétition musicale ? Ancien professeur d'anglais, Abi s'est depuis lancé corps et âme dans sa carrière musicale qu'il a lancée en bonne et due forme au mois d'octobre 2020 avec un EP titré "C'est ma chance". Et la chance lui sourit puisqu'il a également interprété "Je reviens plus fort", le titre du générique de fin de Soul, le dernier film d'animation Pixar paru sur Disney+ en décembre dernier. Dans les colonnes du Parisien en février 2021, Abi Bernadoth expliquait travailler maintenant d'arrache-pied sur son premier album. "On essaye d'emmagasiner un maximum de titres. L'idée, c'est d'avoir plein de choses différentes, pour avoir le choix. C'est difficile avec le contexte mais, a priori, il devrait sortir au printemps 2021. Dans tout ça, j'apprends pleinement et je découvre plein de choses".

19:31 - Quels gains pour le gagnant de The Voice 2021 ? Ce soir, les téléspectateurs élisent leur candidat préféré parmi les quatre finalistes sélectionnés par les coachs de The Voice 2021 depuis trois mois. Si l'on peut clairement considérer que chacun des candidats finalistes profite d'une large exposition médiatique qui lui permettra peut-être, à terme, de négocier un contrat avec une maison de disques, il ne faut pas oublier que le ou la gagnante de The Voice se voit offrir un contrat quoi qu'il arrive. Et pas avec n'importe quelle maison de disque puisque c'est Universal Music qui signe avec les gagnants du télécrochet de TF1. A noter qu'Universal travaille notamment avec des stars de la chanson française dont Marc Lavoine, juré de The Voice, Zazie, Vitaa, Louane ou encore Mylène Farmer.