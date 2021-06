"Top Chef : Sarah et Mohamed en finale, qui sera le gagnant 2021 ? Le direct"

TOP CHEF 2021. C'est le grand soir : la finale de Top Chef est diffusée sur M6. Sarah et Mohamed s'affrontent pour devenir le gagnant de la saison 2021. Suivez la finale en direct.

21:28 - Quels plats dans le menu de Mohamed ? Mohamed a prévu un menu technique et plein de saveurs méditerranéennes pour cette finale 2021. En entrée, les convives pourront déguster des salsifis cultivés, une marinière de couteaux et des graines de tournesol. Le plat principal est composé d’un homard breton, jus de crustacés, houmous, carottes à l’huile d’argan et condiment chermoula. En dessert, cacao criollo, cacahuète et citron confit. "J’ai fait en sorte de faire quelque chose qui me ressemble", commente le candidat face aux caméras de M6. "Cela peut être un menu gagnant" estime même Michel Sarran.

21:25 - Les internautes amusés des moustaches des candidats de Top Chef Matthias, Pierre, Arnaud, Baptiste et Thomas ont réservé une surprise aux finalistes de Top Chef. Les quatre hommes sont tous arrivés en portant une moustache, histoire de marquer le coup. Ce choix de look a beaucoup amusé les internautes sur les réseaux sociaux : "C'est le gang des moustachus !" s'amuse un internaute, "C’est vrai que Pierre ressemble à un chef italien avec sa moustache", écrit un autre sur Twitter.

21:21 - Quels anciens candidats de retour ce soir ? La finale de Top Chef voit chaque année le retour d’anciens candidats, venus épauler et aider les finalistes pour cette ultime épreuve. Cette année, Sarah se fait aider par Baptiste et Pauline de la brigade de Paul Pairet, et Charline et Matthias de la brigade de Philippe Etchebest. De son côté, Mohamed reçoit l’aide de Chloé et Arnaud, anciens de la brigade rouge, et celle de Pierre et Thomas, candidats de la brigade de Michel Sarran.

21:16 - Combien de temps ont les candidats pour réaliser leur menu ? Chaque année, la finale de Top Chef est un marathon pour les candidats. Sarah et Mohamed ont 10 heures pour préparer un menu complet (entrée-plat-dessert). Cependant, celui-ci est déjà élaboré par les finalistes en amont, afin de se concentrer sur l’épreuve et apporter les derniers rectificatifs à leur menu.

21:13 - Où se déroule la finale de Top Chef ? C’est désormais une habitude pour la finale de Top Chef et pour les fidèles de l’émission de M6. L’ultime épreuve du concours culinaire se déroule encore cette année au Four Seasons Hôtel George V, palace renommé de Paris. Les deux candidats vont cuisiner pendant une dizaine d'heures dans les cuisines de cet établissement renommé de la capitale.

21:11 - Suivez en direct la finale de Top Chef Le moment tant attendu des fans de Top Chef est arrivé : la finale du concours culinaire débute sur M6. Vous pouvez suivre en direct l’émission sur la sixième chaîne, en streaming sur 6play.fr, ou sur le direct de Linternaute.com ici. La finale devrait se terminer entre 23h30 et minuit.

21:07 - Retour sur les moments forts de la saison (3/3) Les jurés ont également eu leurs moments forts dans la saison. Philippe Etchebest s’est mis à genou en signe de respect pour la réalisation de Mathias, l’apologie de l’excès. Michel Sarran n’a pas pu cacher ses larmes à l’idée de voir Pierre quitter l’aventure aux portes des demi-finales. Enfin, Paul Pairet a été dans l’obligation de recadrer Sarah, qui manquait de confiance en elle et partait défaitiste sur une épreuve des demi-finales, qu’elle a d’ailleurs fini par remporter.

21:00 - Retour sur les moments forts de la saison (2/3) Parmi les moments forts de la saison 2021 de Top chef, plusieurs épreuves reviennent en tête. Notamment une épreuve qui s’est déroulée au Ministère de la transition écologique, avec Barbara Pompili comme jurée d’un soir. La guerre des restos a également amené son lot de surprise, notamment avec l’incendie qui s’est déclaré dans les cuisines du restaurant de Mohamed et Mathias, mais aussi le restaurant “ambiance street” d’Arnaud et Sarah.

20:57 - Retour sur les moments forts de la saison (1/3) Si la saison 12 de Top Chef n’aura pas nécessairement convaincu tous les téléspectateurs, qui l’ont toutefois trouvée trop longue, certains moments clés sont à retenir. Notamment l’élimination de plusieurs favoris en début de compétition, comme Bruno et Pierre en premières semaines du concours, puis Thomas et Baptiste avant les quarts de finale, alors que beaucoup d’internautes et jurés les imaginaient aller plus loin dans le concours.

20:52 - Comment suivre la finale de Top Chef en streaming ? Plus que quelques minutes avant la finale de Top Chef. Celle-ci est diffusée sur M6 à partir de 21h05. Si vous ne pouvez la voir qu’en streaming, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr et de cliquer sur l’onglet streaming. Le site ou l'application est accessible sur smartphone, tablette et ordinateur.

20:44 - Qui est le dernier éliminé de Top Chef ? À l'issue des demi-finales de Top Chef, le 2 juin 2021, Matthias a été éliminé, alors que le candidat faisait partie des favoris de la saison pour atteindre l'ultime étape du concours. Le candidat de la brigade de Philippe Etchebest s'est retrouvé à égalité avec Sarah lors de la demi-finale. C'est finalement Michel Sarran qui a départagé les deux candidats. Le chef a privilégié la créativité des recettes présentées par Sarah lors de la demi-finale à la maîtrise de Matthias.

20:31 - Les internautes veulent voir Mohamed gagner Le favori des internautes, c’est sans doute Mohamed. Lors de sa qualification pour la finale de Top Chef, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur joie sur Twitter : “Ouii Mohamed en finale trop contente”, “Mohamed en finale ! Il le mérite”, “Mohamed en finale, magnifique !” peut-on lire dans un message sur le réseau social de l’oiseau bleu.

20:15 - Qui sont les favoris de la finale de Top Chef ? Avant la finale de Top Chef, il est difficile de déterminer quel candidat a le plus de chances de remporter le concours culinaire de M6. Durant toute la saison, l’écart entre les candidats était très serré, beaucoup de qualifications se jouant à un détail ou à une préférence subjective d’un chef invité. Mohamed a l’avantage d’avoir l’habitude de cuisiner dans les palaces et fait preuve de technicité, tandis que Sarah brille par sa créativité. Sauf ratage complet durant la finale, celle-ci promet d’être très serrée.

20:02 - Où manger la cuisine des finalistes de Top Chef ? Maintenant que les restaurants ont rouvert, il est possible de déguster la cuisine de Mohamed et Sarah. Cette dernière a rouvert aujourd’hui son établissement, Vacarmes, situé à Nantes. Les Parisiens pourront se tourner vers le restaurant éphémère de Mohamed, Manzili, qui est ouvert jusqu’au mois d’octobre.