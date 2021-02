"Top Chef : suivez en direct le premier épisode"

TOP CHEF 2021. Ce soir, M6 diffuse le premier épisode de la saison 12 de Top Chef. Les quinze candidats vont s'affronter sur de nouvelles épreuves et vont devoir miser avant tout sur la créativité afin d'en mettre plein la vue à Philippe Etchebest. Suivez le direct de l'émission.

Ce mercredi 10 février, M6 diffuse la saison 12 de Top Chef. Le public va faire la rencontre des quinze candidats de la nouvelle saison. Cette année, ils vont s’affronter sur des épreuves inédites et les chefs attendent beaucoup d’eux. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet, les quatre membres du jury, veulent avant tout voir de la créativité. Parmi les candidats, le public va pouvoir retrouver Charline Stengel, gagnante d’Objectif Top Chef. Comme pour les saisons précédentes, les candidats ont des profils variés. Certains tiennent des restaurants étoilés alors que d’autres se montrent plus avant-gardistes. Ils vont pourtant tous devoir miser sur leur audace et leur talent pour surprendre les Chefs. Suivez le direct de l’émission.

20:59 - Que quatre filles dans Top Chef cette année Ce soir, M6 diffuse la saison 12 de Top Chef. Les téléspectateurs vont pouvoir faire la rencontre des quinze candidats. Cette année, il n’y a que quatre femmes, ce qui déçoit Sarah Mainguy, candidate de cette saison. Pour elle, le côté compétition pourrait être un frein. "Les filles ont peut-être moins l’envie de la compétition, moins envie de se comparer dans un métier qui est très masculin", a-t-elle dit pour Télé-Loisirs. Pourtant, selon elle, il est important que les cuisinières soient plus présentes et osent s’inscrire à l’émission. "C’est dommage qu’on ait été que quatre [sur 15], il en aurait fallu beaucoup plus !".

20:51 - Qui sont les membres du jury dans Top Chef ? M6 revient ce soir avec la saison 12 de Top Chef. Le public va pouvoir faire la rencontre des quinze candidats et ces derniers vont tenter de succéder à David Gallienne, gagnant de la saison précédente. Cette année, coté jury, il n’y a pas de changement. Les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Les chefs vont donner de précieux conseils aux cuisiniers et vont goûter leurs plats. Cette année, Philippe Etchebest n’a qu’un mot en tête: la créativité.

20:35 - Un esprit bon enfant cette année ? M6 diffuse dès ce soir la saison 12 de Top Chef. L’émission a dû faire face au Covid-19 et a donc dû respecter les règles sanitaires. Les quinze candidats ont passé des tests PCR, mais ont aussi dû vivre ensemble de deux semaines à deux mois dans un hôtel. Une grande première pour l’émission, mais qui a permis aux cuisiniers de tisser des liens. "Ça a créé une atmosphère de solidarité et de respect qu’on a rarement vue", a confié Hélène Darroze pour le HuffPost. Certains candidats sont devenus de très bons amis et cela pourrait bien se voir à l’écran.

20:19 - Sarah, une candidate rock 'n roll dans Top Chef Ce soir, M6 diffuse la saison 12 de Top Chef. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet vont faire la rencontre de Sarah, une candidate très rock 'n roll. Avec tous ses tatouages, Sarah va tenter d’impressionner les Chefs avec ses recettes inspirées des bistros. Cela va intriguer Paul Pairet qui aura hâte de goûter son plat aux poireaux. "Entrer dans Top Chef en utilisant un seul produit, c’est un vrai pari", dit-il dans un extrait.

20:12 - Baptiste, impressionné par les Chefs Baptiste va tenter sa chance ce soir dans Top Chef et fait partie des 15 candidats de cette nouvelle saison. Lors d’une épreuve, le cuisinier sera très stressé et aura bien du mal à contenir ses émotions. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet vont quelque peu l’impressionner et Baptiste va bien avoir du mal à leur parler. "Ma cuisine, c’est une cuisine…", va-t-il dire plusieurs fois sans trouver les mots. Les quatre membre du jury seront quelque peu amusés par la situation.

20:06 - Une cuisinière éco-responsable dans Top Chef ! M6 diffuse ce soir le premier épisode de la saison 12 de Top Chef. Chloé fait partie des 15 candidats de cette saison et la jeune femme risque bien de surprendre Philippe Etchebest. C’est Adrien Cachot, ancien candidat de l’émission qui a proposé à Chloé de s’inscrire. Elle a donc voulu se lancer dans cette aventure et promet de cuisiner de façon éco-responsable. "C’est pas parce que je suis éco-responsable que je ne sais pas faire quelque chose de gourmand", dit-elle dans un extrait de M6. La candidate va cuire ses gâteaux à la vapeur et ne va pas hésiter à prendre les épluchures de ses fruits pour faire des sauces.

19:55 - De la créativité et de l'audace dans Top Chef Ce soir, M6 diffuse la nouvelle saison de Top Chef. Quinze candidats vont s’affronter et vont devoir impressionner Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet. Pour cette saison 12, Philippe Etchebest attend beaucoup des candidats. "Cette année, il faut que votre créativité, elle soit là", dit-il dans un extrait. Néanmoins, un candidat pourrait bien en mettre plein la vue aux quatre membres du jury. "C’est quand même une audace de génie", confie Hélène Darroze. Alors, quel candidat va impressionner les Chefs ?

19:50 - Adrien Zedda de Top Chef offre des repas aux étudiants Ce soir, le public va pouvoir faire la rencontre d’Adrien Zedda, candidat de la saison 12 de Top Chef. Le jeune homme de 26 ans est chef de deux restaurants à Lyon dont le célèbre Culina Hortus, meilleur restaurant végétarien au monde en 2020. Avant le lancement de l’émission, Adrien a fait une très belle annonce en pleine crise sanitaire. En effet, il semble avoir été touché par la détresse des jeunes et souhaitent les aider. Pour la Saint-Valentin, il va proposer des petits plats gratuits aux étudiants pour leur faire passer une bonne soirée. "On a décidé de booster le moral des étudiants de Lyon avec 100 menus, gastronomiques 100% végétariens et sans alcool, offerts", a-t-il dit sur Instagram. Un très beau geste qui risque bien de toucher les fidèles de Top Chef.

19:41 - De nombreuses phases de recrutement Ce soir, une nouvelle saison de Top Chef débute sur M6 et le public va découvrir les 15 nouveaux candidats. La production a repéré quelques talents et leur a proposé de s’inscrire à l’émission. "Le bouche-à-oreille fonctionne et les gens intéressés postulent", a confié Romuald Graveleau, le producteur pour Ouest France. Comme l’explique le producteur, il y a eu entre 600 et 700 candidatures cette année. "Nous regardons le type de cuisine mis en avant. Chaque personne retenue a quelque chose qui interpelle", a-t-il dit. Les candidats doivent être capables de cuisiner tout en répondant à des questions devant les caméras. Néanmoins, c’est sur leurs capacités culinaires qu'ils sont avant tout jugés.

19:32 - Déjà deux favoris dans Top Chef ? La saison 12 de Top Chef commence ce soir sur M6 et les téléspectateurs vont faire la rencontre des quinze candidats. Deux cuisiniers semblent déjà être favoris dans l’émission. Le public va pouvoir retrouver Charline Stengel, grande gagnante d’Objectif Top Chef. Puis, Adrien Zedda pourrait aussi surprendre Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet. Le candidat de 26 ans est Chef de deux restaurants à Lyon. C’est avec son établissement, le Culina Hortus, qu’il s’est fait remarquer il y a peu. Il a en effet remporté le prix du meilleur restaurant végétarien du monde en 2020, par le We’re Smart Green Guide.

19:24 - Les candidats confinés ensemble pendant le tournage Durant l'intégralité du tournage de Top Chef, les candidats étaient confinés ensemble, contrairement aux années précédentes. Cette mesure a été prise afin d'éviter le risque qu'ils n'attrapent le coronavirus, ce qui aurait perturbé le bon déroulement du tournage du concours culinaire. Ce confinement a eu un impact positif que les équipes de M6 n'avaient d'ailleurs pas prévu : "Cela a créé quelque chose de très particulier entre eux, notait Stéphane Rotenberg au cours d'une conférence de presse, on sent une véritable complicité entre les candidats."

19:02 - Découvrez la bande-annonce de la saison 12 de Top Chef M6 a mis en ligne une vidéo présentant en quelques images les candidats de Top Chef et quelques moments forts de cette saison 12. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de cette édition 2021, dont le premier épisode est à découvrir dès 21h05 sur la sixième chaîne. Ce soir à 21.05, retrouvez la nouvelle saison de #TopChef avec @Steph_Rotenberg, @Chef_Etchebest, @MichelSarran1, @HeleneDarroze et #PaulPairet ???????? pic.twitter.com/sQIJYFMbqD — M6 (@M6) February 10, 2021

18:30 - Qui est Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef ? Parmi les candidats de la saison 12 de Top Chef, les fidèles de M6 retrouveront Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef 2021. Âgée de 19 ans, elle avait terminé troisième au concours du meilleur apprenti de France avant de remporter Objectif Top Chef. Elle va donc rejoindre automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

18:05 - Les membres du jury tous de retour dans Top Chef L'an dernier, Jean-François Piège avait été remplacé par Paul Pairet parmi les membres du jury de Top Chef 2021. Cette année, et malgré la crise sanitaire, le chef qui possède des établissements à Shanghai est de retour pour sa deuxième participation au concours culinaire. Il retrouve Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze.