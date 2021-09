UNE AFFAIRE FRANCAISE TF1. TF1 diffusé sa série retraçant l'affaire Gregory, encore irrésolue à ce jour. Quels acteurs français prêtent leurs traits aux protagonistes de l'enquête ?

[Mis à jour le 20 septembre 2021 à 11h02] TF1 s'attaque à l'une des plus grandes affaires policières françaises. "Une affaire française", nouvelle série d'anthologie à découvrir dès le 20 septembre 2021 sur la première chaîne, retrace dans sa première saison (2021) le meurtre du petit Gregory et la longue enquête qui a suivi. Aujourd'hui encore, elle n'a pas été résolue. Au casting, de nombreux acteurs bien connus des téléspectateurs prêtent leurs traits aux protagonistes de l'affaire. Christine Villemin, mère endeuillée, est incarnée par Blandine Bellavoir, connue pour avoir joué la journaliste Alice Avril dans Les Petits meurtres d'Agatha Christie. Son mari, Jean-Marie Villemin, est joué par Guillaume Gouix (Disparu à jamais, Braqueurs, Hors les murs...). Dans les rôles de Bernard Laroche et Murielle Bolle, le public reconnaître Michaël Abiteboul (Bac Nord, Les Crevettes Pailletées) et Lauréna Thellier (K Contraire, Mental).

Une affaire française revient sur les rouages de l'enquête, mise à mal par les nombreux protagonistes qui sont intervenus. Jamais on aura connu une affaire de cette ampleur en France. Le commandement degendarmerie à Epinal, Etienne Sesmat, est incarné par Guillaume de Tonquédec. Le juge Lambert, dont plusieurs protagonistes rejettent la faute de l'échec de l'affaire, est incarné par Laurent Stocker (Ensemble, c'est tout). Michaël Youn prête ses traits au journaliste de RTL Jean-Michel Bezzina, Thierry Godard est Jacques Corrai et Gilbert Melki interprète l'avocat de Bernard Laroche Gérard Welzer, qui auront un rôle capital dans la décision du juge d'instruction d'inculper Christine Villemin. Gérard Jugnot, quant à lui, incarne Maître Garaud, avocat des Villemin. Laurence Arné et Michel Vuillermoz incarnent deux journalistes, Jeanne Lombardie et Jean Ker.

Synopsis - Une affaire française est une série d'anthologie inspirée de grandes affaires criminelles qui ont bouleversé la France. La première saison revient sur l'affaire du petit Gregory, irrésolue depuis trois décennies : le 16 octobre 1984, le corps de Gregory Villemin, 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne. Les gendarmes suivent la piste d'une mystérieux corbeau, alors que la presse de la France entière se rend sur place pour suivre l'affaire.

Guillaume de Tonquédec : Etienne Sesmat

Guillaume Gouix : Jean-Marie Villemin

Blandine Bellavoir : Christine Villemin

Anne Benoît : Monique Villemin

Laurence Arné : Jeanne Lombardie

Michaël Youn : Jean-Michel Bezzina

Laurent Stocker : Jean-Michel Lambert

Thierry Godard : Jacques Corazzi

Michel Vuillermoz : Jean Ker

Michaël Abiteboul : Bernard Laroche

Lauréna Thellier : Murielle Bolle

Stanley Weber : Antoine Orloff

Gérard Jugnot : Maître Garaud

Audrey Le Bihan : Marie-Ange Laroche

Gilbert Melki : Maître Weltzer

Anne Le Ny : Mme Denise

Rufus : gendarme Feru

Une affaire française est une série diffusée sur TF1. La première chaîne propose dès le 20 septembre 2021 deux épisodes par soir, tous les lundis dès 21h05. Il est possible de suivre les épisodes sur la Une à cette heure-ci, où en direct sur MYTF1. Notons également qu'Une affaire française est disponible en streaming sur la plateforme Salto.