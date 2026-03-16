Oubliez la foule de Kyoto : ce village secret semble sorti d'un film de Miyazaki

Entre temples cachés et esprits de la forêt, découvrez un décor digne du studio Ghibli à seulement 30 minutes de Kyoto.

On se rend à Kyoto pour la poésie des lieux, à la recherche de ces ruelles silencieuses et ces vieux temples à l'ambiance mystique façon Miyazaki. Mais le charme de l'expérience est souvent brisé par un mur de perches à selfie ou du béton qui gâche la vue... Pourtant, à seulement 30 minutes de rail vers le nord, le Japon dont vous rêvez existe encore.

Imaginez une ascension au cœur d'une forêt de cèdres millénaires, où l'air est frais même en plein été. Ici, pas de boutiques de souvenirs à gogo, mais des lanternes rouges vermillon qui balisent un sentier serpentant dans la montagne. L'ambiance est spirituelle, voire mystique : selon les croyances locales, cette forêt sert de refuge à de nombreux esprits ! Comparé à la cohue des "incontournables" de la région de Kyoto que sont Arashiyama ou Fushimi Inari, ce spot fait figure de paradis perdu.

Le mont Kurama est de loin l'une des meilleures excursions d'une journée dans les environs de Kyoto. © ladybird - stock.adobe.com

Si le studio Ghibli cherchait un décor réel pour un remake de Princesse Mononoké, c'est ici qu'il poserait ses caméras : à Kurama ! Au nord de Kyoto, cette montagne sacrée abrite un village niché en son flanc, accessible via la pittoresque ligne de train Eizan. Le trajet de 30 minutes est déjà une attraction, serpentant entre les arbres. À l'arrivée en gare, vous êtes accueillis par la statue monumentale d'un Tengu : cette créature folklorique au long nez est le gardien mythique des lieux.

L'objectif principal est de rejoindre le temple bouddhiste Kurama-dera, fondé en 770. Pour l'atteindre, deux options : un funiculaire pour les moins sportifs (comptez environ 1,20 euro le trajet), ou la randonnée à pied. Si l'ascension d'une heure est un peu physique, la découverte progressive des portes sacrées, comme la majestueuse Niomon, et des sanctuaires intermédiaires, comme le Yuki-jinja et son cèdre sacré colossal, vaut largement le détour !

Tengu de la gare de Kurama au Japon. © coward_lion - stock.adobe.com

Une fois arrivés au bâtiment principal, le Honden, la vue panoramique sur les monts environnants est simplement magique. Si vous préférez la détente immédiate, un onsen (source chaude naturelle) vous attend pour effacer la fatigue de la grimpette. Pour les plus motivés, le sentier bascule de l'autre côté du mont pour rejoindre le village de Kibune en une heure de marche sous les bois. C'est l'option parfaite pour une halte au bord de la rivière.

Kurama se visite toute l'année sur une demi-journée ou plus. Le printemps y est magique pour le spectacle des sakura, l'été est idéal pour fuir la canicule de Kyoto (mais attention aux moustiques !), l'automne est célèbre pour ses momiji (érables rouges) et l'hiver, le temple sous la neige offre un spectacle rare. Notez le rendez-vous du 22 octobre : c'est le Kurama no Hi Matsuri, un festival du feu impressionnant où des torches géantes embrasent les rues du village du sanctuaire Yuki-jinja. Alors, prêt à troquer Kyoto pour la magie des montagnes ?