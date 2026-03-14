Voici ce qu'il faut comprendre quand un sac plastique recouvre le rétroviseur d'une voiture

Certains automobilistes ont pris l'habitude de mettre des sacs plastiques sur les rétroviseurs de leur voiture.

Il n'est malheureusement pas rare de voir des sacs plastiques traînés par terre, que ce soit sur les routes, les trottoirs, les espaces verts etc… Il est moins fréquent d'en trouver sur des voitures, et plus particulièrement sur les rétroviseurs. Cela arrive parfois, notamment dans les zones rurales et montagneuses. Accrochés avec un élastique pour ne pas s'envoler, ils ont une fonction bien précise. De plus en plus d'automobilistes utilisent cette méthode pour protéger les miroirs de leurs rétroviseurs. Mais on peut être en droit de se demander comment un pochon souple peut empêcher un choc sur un rétroviseur.

C'est justement parce que ce qu'il ne s'agit pas d'une astuce pour protéger d'un éventuel contact avec une autre auto voire d'un vélo ou d'une trottinette. Ce sac en plastique est déposé autour du rétroviseur pour se protéger des… oiseaux ! Dans quelques jours, lorsque le printemps va s'installer, la majorité des espèces vont entrer dans la période reproduction. Et c'est à ce moment-là que le comportement des mâles va être beaucoup plus agressif. Certains oiseaux veulent alors défendre leur territoire et peuvent attaquer leur propre reflet dans les rétroviseurs, le prenant pour un rival.

© Régis Aumont/Linternaute

Cette confusion peut avoir de lourdes conséquences pour les automobilistes. Car ces attaques causent des rayures sur la carrosserie des voiture et sur les miroirs des rétroviseurs. Sans compter que la présence d'oiseaux a souvent pour conséquences le dépôt de fientes sur la carrosserie, ces dernières étant particulièrement néfastes car elles sont acides et abîment la peinture. En recouvrant les rétroviseurs d'un sac plastique, on supprime simplement la surface réfléchissante du rétroviseur qui attire les oiseaux, détournant ainsi leur attention.

Cette astuce on ne peut plus simple ne coûte rien ; si ce n'est quelques secondes de son temps pour fixer un sac plastique sur les deux rétroviseurs extérieurs. Elle est en revanche très efficace pour éloigner les oiseaux et éviter qu'ils abîment les voitures. Il faut évidemment penser à enlever les sacs avant chaque trajet, sinon c'est à un autre problème que le conducteur devra faire face.