Pas d'argent, pas de vacances ? Cette île très populaire va vérifier les comptes en banque des touristes

Cette île paradisiaque veut vous refuser l'entrée si vous n'êtes pas "assez riche".

Partir à l'autre bout du monde avec seulement quelques euros en poche est un rêve qui s'est déjà concrétisé pour de nombreuses personnes. Alors que le voyage "low cost" devient la norme, une destination ultra-prisée s'apprête toutefois à serrer la vis de manière radicale. Pour franchir la douane, il ne suffira plus de présenter un passeport valide, il faudra aussi prouver que vous avez les reins solides financièrement !

Imaginez la scène : vous êtes au comptoir de l'immigration et on vous demande de montrer l'historique de vos comptes bancaires des 3 derniers mois.... C'est la mesure choc envisagée par cette région touristique. L'idée serait ainsi d'interdire l'accès à cette destination de rêve à ceux qui n'ont pas un solde minimum garanti.

Les magnifiques rizières en terrasses de Tegalalang à Bali, en Indonésie. © Kittiphan - stock.adobe.com

Cette destination, c'est Bali ! Surnommée "L'île des Dieux" en Indonésie, elle a accueilli pas moins de 7 millions de voyageurs l'an dernier, un succès colossal mais qui n'est pas sans créer quelques problèmes. Le gouverneur, Wayan Koster, veut en finir avec les vacanciers qui comptent chaque centime selon The Bali Sun. Pour lui, la situation est devenue ingérable : "S'ils n'ont de quoi vivre qu'une semaine, ils ne devraient pas se retrouver à y rester trois semaines, sans ressources et contraints de se tourner vers des activités criminelles", a-t-il tranché. L'objectif est donc de filtrer les visiteurs dès l'arrivée pour ne conserver qu'un "tourisme de qualité", doté d'un pouvoir d'achat réel.

La raison officielle est plutôt simple : Bali fait face à une augmentation des "begpackers" - ces voyageurs qui mendient pour financer leur périple - et de touristes qui, une fois à court d'argent, travaillent illégalement ou commettent des petits délits. C'est une situation qui pèse lourdement sur l'économie locale car au lieu de faire vivre les commerçants, ces voyageurs sans ressources deviennent une charge pour la communauté, également en matière de sécurité.

Le gouvernement balinais compte donc exiger une visibilité sur l'itinéraire des voyageurs et leurs capacités financières avant même qu'ils ne posent un pied sur le tarmac. Jusqu'à présent, l'île indonésienne avait déjà commencé à serrer la vis en mettant en place une taxe de séjour et un code de conduite strict pour limiter les incivilités.

Si le projet de loi est voté, il pourrait entrer en vigueur prochainement, bien qu'aucune date précise n'ait été arrêtée. Ce qui est sûr, c'est que l'époque du voyage "sac à dos" sans un sou en poche touche à sa fin sur la célèbre île indonésienne...