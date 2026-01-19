Pluie assurée à ces dates cette semaine, sauf pour des chanceux au nord qui verront le soleil

Pluie et humidité : dans de nombreux départements français, le temps sera morose. Voici les détails des prévisions météo.

La semaine s'annonce agitée sur une grande partie du territoire français cette semaine. Entre influences océaniques et flux plus continentaux, la France se retrouve coupée en deux sur le plan météorologique, comme le précise La Chaîne Météo : des pluies régulières et parfois soutenues à l'ouest et au sud, tandis que certaines régions de l'est profiteront d'éclaircies plus généreuses. En toile de fond, les températures amorcent un léger repli, marquant un retour progressif vers des valeurs de saison.

Après un week-end déjà marqué par des précipitations abondantes, le début de semaine reste délicat près de la Méditerranée. Lundi, les conditions demeurent instables, notamment en Roussillon et en Corse orientale, où des pluies soutenues sont encore attendues. En montagne, la neige fait son retour sur les reliefs, tandis que les zones maritimes doivent composer avec une mer agitée et des rafales sensibles. À l'inverse, plus on se dirige vers le nord-est et l'intérieur du pays, plus le temps se montre clément, avec des nuages parfois nombreux mais peu de précipitations.

Une amélioration s'esquisse dès mardi sur une grande partie du pourtour méditerranéen. Les averses se font plus rares, même si certaines zones du sud conservent une atmosphère humide. Le vent d'est reste cependant bien présent sur les littoraux, avec des rafales parfois marquées, notamment entre le Var et la Côte d'Azur. Sur la façade atlantique, le ciel reste souvent gris, accompagné de bruines ou de pluies faibles, en particulier en Bretagne. Ailleurs, les conditions sont globalement plus stables, même si la luminosité reste limitée en plaine.

© La Chaîne Météo

Le milieu de semaine apporte un contraste net selon les régions. Tandis que l'est du pays profite d'un temps plus sec, avec des éclaircies parfois franches, une nouvelle perturbation aborde l'ouest. La Bretagne ouvre la marche avec un ciel chargé et un vent de sud qui se renforce au fil des heures, gagnant progressivement le centre du pays en soirée. Les matinées s'annoncent souvent brumeuses dans les vallées et les plaines, alors que les reliefs, notamment des Vosges aux Alpes, bénéficient d'un ensoleillement plus généreux au-dessus de la couche nuageuse, comme l'indique bien La Chaîne Météo.

La fin de semaine marque une nouvelle dégradation. Jeudi, une perturbation plus active traverse une large partie du territoire, accompagnée de rafales et de pluies parfois soutenues, notamment près du bassin méditerranéen. Le nord-est reste en marge de cet épisode, conservant un temps plus sec. Vendredi, le répit est de courte durée. Un nouveau front pluvieux aborde l'ouest avant de progresser vers le centre du pays dans la journée, prolongeant cette séquence humide.

La pluie est donc présente en France de mardi à samedi ! Le nord-est et certaines zones en altitude pourraient tirer leur épingle du jeu, avec des périodes ensoleillées au-dessus des nuages. Ailleurs, parapluies et vêtements imperméables resteront les meilleurs alliés de la semaine ! Côté thermomètre, pas de coup de froid à l'horizon, mais une tendance au rafraîchissement se confirme. Jour après jour, les températures perdent environ un degré, ramenant l'ambiance vers des niveaux plus conformes à l'hiver. Combinée au vent et à l'humidité, cette évolution renforcera le ressenti frais, en particulier dans les zones exposées.