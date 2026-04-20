Un labyrinthe de pierre au-dessus du vide : cette ville espagnole affole les guides de voyage

C'est la ville la plus sous-estimée d'Espagne : ses maisons suspendues au-dessus du vide affolent les voyageurs.

Oubliez Madrid et Séville ! A l'écart des foules et des circuits touristiques classiques, une cité médiévale espagnole défie les lois de la gravité : ses maisons sont accrochées à des falaises calcaires totalement verticales. Ce spectacle, aussi fascinant que terrifiant pour ceux qui ont le vertige, est en train de devenir la nouvelle obsession des voyageurs qui croyaient tout connaître de l'Espagne.

Imaginez une cité qui se jette littéralement dans le vide. La star du lieu, c'est un ensemble de demeures datant du XIVe siècle dont les balcons de bois sont suspendus au-dessus d'un précipice de plusieurs dizaines de mètres. On les appelle les "maisons qui flottent" (Casas Colgadas). Pour les voir de près, vous devrez affronter votre vertige en traversant un pont métallique étroit qui enjambe le fleuve en contrebas. Entre son passé médiéval intact et ses formations géologiques environnantes vieilles de 90 millions d'années, c'est l'une des cités les plus sous-estimées d'Europe...

Le Pont de San Pablo est une passerelle en fer et bois vertigineuse sur la rivière Huécar, offrant vue sur les maisons suspendues de Cuenca. © ttinu - stock.adobe.com

Bienvenue à Cuenca, en Castille-La Manche, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Si la ville abrite l'une des premières cathédrales gothiques du pays (datant du XIIe siècle), elle réussit le grand écart parfait avec la modernité : à l'intérieur même de ces maisons suspendues se cache l'un des musées d'art abstrait les plus réputés d'Europe, créant un contraste radical entre l'art contemporain et ses murs de pierre millénaires.

L'aventure continue juste à l'extérieur des murs avec la Ciudad Encantada, une "ville enchantée" de calcaire où l'érosion a sculpté des roches géantes aux formes insolites (de champignons ou de navires géants). Pour vivre l'expérience ultime, vous pouvez dormir dans le Parador de Cuenca, un ancien couvent transformé en hôtel 4 étoiles. La vue depuis les chambres offre un panorama direct sur les toits de la vieille ville et le précipice. Cuenca est aussi le spot idéal pour goûter à la cuisine locale de la Mancha dans un cadre qui n'a presque pas changé depuis le Moyen Âge.

Le labyrinthe de pierre de Cuenca est l'un des secrets les mieux gardés de l'Espagne. © ÐÐ°ÑÐ°Ð»ÑÑ ÐÐ²Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° - stock.adobe.com

Longtemps restée dans l'ombre des grandes métropoles, Cuenca sort enfin du lot et la bonne nouvelle c'est que ce voyage dans le temps est ultra-accessible ! Située à seulement une heure de train à grande vitesse de Madrid, elle est la destination parfaite pour une escapade d'une journée ou un week-end hors du temps. Depuis la France, comptez environ 2 heures de vol pour rejoindre la capitale espagnole, avec des billets autour de 40 euros en basse saison.

Cuenca est certainement le secret le mieux gardé d'Espagne, alors ne tardez pas à la visiter. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur d'art ou simplement en quête d'un spot ultra-instagrammable, c'est à Cuenca que ça se passe !