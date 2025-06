Cette île des Cyclades est la destination préférée des amoureux de la randonnée

Avec son monastère légendaire comme point de repaire, cette île grecque offre les plus belles randonnées de tout l'archipel des Cyclades.

Difficile de faire son choix lorsque l'on décide de partir pour les Cyclades tant les îles sont nombreuses : on estime qu'il en existe près de 250 et que 24 d'entre elles sont habitées de manière permanente. Parmi les plus connues, on ne manquera pas de citer Santorin, Mykonos, Paros, Naxos, Milos ou Amorgos. L'une d'entre elles est moins touristique et offre des randonnées inoubliables.

Cette île la plus éloignée de l'archipel des Cyclades est surtout réputée pour avoir servi de décor au film culte de Luc Besson, "Le Grand Bleu", sorti en 1988. Emblématique pour les fans du film, sa plage d'Agia Anna aux eaux de couleur bleu-vert et surmontée d'une petite chapelle, est devenu le paradis des plongeurs et des apnéistes du monde entier.

Chemin menant à la plage d'Agia Anna à Amorgos. © pkazmierczak - stock.adobe.com

Cette île, c'est Amorgos. Non seulement appréciée pour ses splendides plages aux eaux incroyablement claires, elle dispose des sentiers de randonnée balisés et bien préservés, autrefois des chemins de muletiers, qui sont un véritable paradis des randonneurs. Ce réseau de "Sentiers bleus", un nom qui se réfère à la couleur de la mer Égée en toile de fond, comprend 8 sentiers principaux - qui relient les villages, les monastères et les plages - mais aussi une multitude de sentiers non balisés qui permettent de dénicher des criques isolées, des églises cachées et des points de vue secrets.

Le sentier de Palia Strata, entre ciel et mer, longe les crètes de l'île à 400 mètres de hauteur en passant par Panagia Chozoviotissa, le monastère le plus fascinant de toute la Grèce. Incrusté dans une falaise à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, cet édifice de 40 mètres de haut et de 5 mètres de large apparaît comme une tâche blanche lumineuse accrochée à la falaise. Son histoire en est d'autant plus fascinante : il a été construit au 10e siècle dans le but de protéger une icône miraculeuse de la Vierge Marie, exposée au public à l'intérieur du monastère, qui serait arrivée mystérieusement sur la rive depuis Hoziva en Palestine.

L'impressionnant monastère de Panagía Chozoviótissa à Amorgos. © Peter - stock.adobe.com

Après avoir visité le monastère, les randonneurs descendent généralement à Agia Anna pour plonger dans la mer et découvrir depuis la plage, cette vue spectaculaire du monastère orthodoxe. Les autres sentiers du réseau, plus courts, proposent de traverser des sites archéologiques, des pâturages à la découverte d'anciennes fermes et tours, d'explorer les villages du nord de l'île ou encore d'atteindre le mont Krikellos, le point le plus haut qui culmine à 821 mètres.

Cette île toute en longueur et hauteur est la promesse de panoramas spectaculaires et d'une déconnexion totale, comme quand vous serez perdus au beau milieu de ses étendues habitées seulement par des chèvres... Il faut savoir que l'ambiance zen d'Amorgos est également prisée des amateurs de yoga et de retraites spirituelles.