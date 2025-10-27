Des prix d'il y a 20 ans, des plages désertes et l'été sans fin : cette île secrète a tout pour plaire

Ce joyau européen est peu connu des voyageurs et offre un véritable voyage dans le temps pour votre portefeuille !

En quête de pépites cachées à petit prix ? Vous pensez avoir passé au crible les meilleurs recoins authentiques d'Europe où le rapport qualité/prix défie toute concurrence, où les plages restent désertes et les températures quasi estivales même à l'automne ? Nous vous parions pourtant que vous ne connaissez pas encore ce joyau !

Imaginez des prix jamais vus depuis 20 ans, des étendues de sable fin si vastes que vous croiserez plus de tortues que de touristes et une douceur de vivre estivale persistante jusqu'à l'automne. Oubliez la zone euro, l'inflation et les foules : ni grecque ni croate, cette île est le secret le mieux gardé de la Méditerranée.

Marina de Kyrenia à Chypre, vue de la colline surplombante. © MindStorm - 123RF

Bienvenue à Chypre Nord, oublié de la Méditerranée orientale, qui, en raison de son statut politique unique, reste en dehors non seulement de la zone euro, mais aussi des circuits touristiques de masse. Si Chypre fait partie de l'Union Européenne, la Chypre du Nord est une république auto-proclamée reconnue uniquement par la Turquie. L'isolement diplomatique a préservé ses paysages et permis des prix très bas, en livre turque.

Dans les villes charmantes comme Kyrenia, vous pourrez boire un café turc traditionnel équivalent à 1 euro, vous offrir un repas simple comme le souvlaki ou le sheftalia entre 4 et 6 euros, ou opter pour un copieux mezze à 12 euros. Un petit hôtel familial vous coûtera l'équivalent de 20 euros la nuit, tandis que les hôtels de 4 à 5 étoiles démarrent à 75 euros. Ces prix dérisoires confirment le net avantage par rapport au sud de l'île de Chypre ou d'autres îles méditerranéennes.

Et les températures on en parle ? A vous l'été sans fin ! A l'automne, le climat est parfait, avec des températures de 27 degrés et une mer délicieusement chaude à 25 °C en octobre et 22°C en novembre. C'est la période idéale pour ceux qui aiment la chaleur sans la canicule.

Cité antique de Salamine à Chypre Nord. © charlieedward - 123RF

L'attrait principal de Chypre Nord, ce sont ses plages désertes avec leur eau claire et lumineuse. Vidées de la foule à l'automne, elles sont de véritables havres de paix. A l'extrémité de la péninsule de Karpas, vous ne manquerez pas la star secrète : Golden Beach, une langue de sable doré protégée qui s'étire sur plusieurs kilomètres. Vous pourrez marcher des heures sans croiser personne à part des tortues de mer qui y viennent pondre leurs œufs. D'autres pépites comme la plage d'Alagadi à Kyrenia ou Famagouste sont à ne pas manquer.

Mais Chypre Nord n'est pas qu'une histoire de plages : partez à la découverte de ses châteaux médiévaux comme la forteresse à l'origine byzantine de Kyrenia et son port vénitien ou le château perché des Croisés de Saint-Hilarion, qui offre un panorama époustouflant sur la mer et les montagnes... Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire millénaire de l'île, vous pouvez aussi visiter les ruines de la cité antique de Salamine près de Famagouste, vieille de plus de 3 000 ans.