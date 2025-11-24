Il y fait 20 degrés toute l'année, cet archipel secret cache 7 000 ans d'histoire

Bye-bye la déprime hivernale : c'est LA destination où l'été ne dit jamais adieu et d'où vous n'en partirez plus pour de multiples raisons.

Pendant que vous enfilez votre troisième couche et que les journées finissent à 17 heures, il y a littéralement à 2 heures de vol de la France (et souvent moins selon la ville où vous vous trouvez), un archipel qui se moque bien de l'hiver. On parle ici d'un joyau de la Méditerranée où il y fait un temps de fou toute l'année. Et ce n'est pas la seule raison d'en tomber amoureux...

Imaginez : 20 degrés, un ciel bleu azur et le bruit des vagues. Mais ce n'est pas juste une histoire de météo et de plages. Des temples préhistoriques aux criques secrètes en passant par des villes fortifiées à couper le souffle, ce joyau de 300 km² est le plus grand musée à ciel ouvert d'Europe.

Bateaux Luzzu à Marsaxlokk au sud de Malte. © ecstk22 - stock.adobe.com

Bienvenue à Malte : l'île où avec juste un t-shirt et un gilet sur le dos en plein hiver, on flâne dans les ruelles silencieuses de Mdina, on parcourt les sites antiques et les remparts de sa capitale classée à l'Unesco, La Valette, sans les hordes de touristes. Ce sera également la saison idéale pour randonner dans les spectaculaires falaises de Dingli ou dans l'île verte de Gozo, avant de terminer votre journée en mangeant un poisson grillé face à la mer...

Si on se rend à Malte pour son ciel bleu nimbé de soleil, on y reste pour son patrimoine culturel riche de 7 000 ans, qui a vu défiler les Phéniciens, les Arabes et surtout les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean. La Valette est la ville, entièrement fortifiée, qu'ils ont bâtie de toutes pièces en 1565. En visitant la co-cathédrale Saint-Jean, vous marcherez littéralement sur les dalles funéraires des Grands Maîtres de l'Ordre où chaque pierre raconte une bataille.

Mdina, l'ancienne capitale de Malte. © Parilov - stock.adobe.com

Changement d'ambiance si vous visitez Mdina, surnommée "The Silent City" ("la Ville du Silence"). Perchée sur une colline au centre de Malte, cette ancienne capitale était là bien avant l'arrivée des Chevaliers, fondée par les Phéniciens comme centre de commerce vers 700 av. J.-C., puis occupée et fortifiée par les Arabes. Elle se visite à pieds, et seulement à pieds : aucune voiture n'y est autorisée sauf celles de ses habitants, d'une centaine à peine. Vous serez conquis par la vue panoramique sur l'île du haut des fortifications.

Enfin, à Gozo, l'île soeur que l'on rejoint en 25 minutes de ferry, vous explorerez les temples préhistoriques de Ġgantija, remarquables pour leur réalisations gigantesques de l'âge de bronze. Les plus audacieux s'offriront une sortie en kayak pour explorer les grottes de Santa Marija autour de la côte nord de l'île de Comino, au départ de l'île de Gozo. Autrement, il est possible de faire des excursions en bateau à la Grotte Bleue, l'un des joyaux naturels de Malte.

La Grotte Bleue à Malte. © Jaroslav Moravcik - stock.adobe.com

Alors que chez nous, on rêve de terrasses, là-bas, on en profite et on apprécie la cuisine maltaise qui sent bon le soleil avec des incontournables à goûter comme le pastizzi, l'encas parfait (un petit friand de pâte feuilletée fourré à la ricotta ou aux petits pois), le fenkata, un ragoût de lapin mariné dans du vin rouge et sauté à l'ail parfait après la randonnée, ou le lampuki, l'un des poissons emblématiques.

Vous êtes convaincus ? La période d'octobre à avril est idéale pour visiter Malte. Vous profiterez d'un climat doux, des prix les plus bas et de la tranquillité des sites historiques.