Une maison, un arbre, et c'est tout : c'est l'île habitée la plus petite au monde

Cette famille vit sur un caillou au milieu de l'eau, plus petit que votre jardin.

Posséder une île privée est le fantasme ultime de tout milliardaire. Mais ici, le luxe se compte en centimètres, pas en hectares : à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, une maison de famille défie les lois de l’urbanisme. Cette curiosité géographique détient le record mondial de l'île habitée la plus petite au monde depuis 1982.

Imaginez un gros caillou de 310 m² posé sur l'eau : c’est la surface d’un grand appartement parisien ou d’un petit jardin de banlieue. Dessus, on y a posé une maison, planté un arbre, et installé deux chaises de jardin. Rien de plus : pas de place pour un garage, encore moins pour une allée. La maison occupe la quasi-totalité de la terre émergée. L’espace est tellement optimisé qu’un faux pas sur le perron vous envoie directement chez vos voisins... Les poissons !

Cette curiosité porte le nom évocateur de "Just Room Enough" ("Juste assez de place"). Située dans l'archipel des Mille-Îles, dans l’État de New York, l'île a été achetée dans les années 1950 par la famille Sizeland. Leur plan ? Construire cette bicoque de vacances posée sur l'eau pour fuir la foule et savourer une paix absolue. Manque de bol : en devenant officiellement la plus petite île habitée de la planète, leur havre de paix est devenu une star Instagram avant l'heure, attirant des milliers de curieux en bateau venus admirer son minimalisme.

Pour décrocher le record mondial, il fallait deux conditions : rester émergé toute l'année et posséder au moins un arbre. Avant 1982, le titre était détenu par le rocher de Bishop Rock, au large du Royaume-Uni. Mais quand son phare a été automatisé, l'île a perdu ses derniers habitants, laissant le trône à ce mouchoir de poche américain. Pourtant, la vie sur "Just Room Enough" est un sport de combat. Sans digues ni protection, quand le niveau du fleuve monte, l'eau transforme la maison en radeau de fortune. Quand il baisse, l'île grandit de quelques centimètres. Un quotidien totalement soumis aux caprices météo du Saint-Laurent !

Le château de Boldt, un joyau de l'archipel des Mille-Îles sur le fleuve Saint-Laurent aux États-Unis. © quasarphotos - stock.adobe.com

Juste à côté de ce micro-habitat de survie, l'archipel des Mille-Îles abrite des colosses comme le château de Boldt, véritable joyau historique aux tours de pierre massives. Au milieu de ce labyrinthe de 1 865 îles qui flottent sur le fleuve Saint-Laurent, on passe sans transition du simple rocher pour oiseaux migrateurs au faste d'une villa de conte de fées...

Propriété privée oblige, l'accès à l'île Just Room Enough est interdit au public. Les touristes qui défilent en navette l'observent de loin, comme un décor de cinéma posé sur l'eau. C’est tout le paradoxe de Just Room Enough : les propriétaires voulaient l'anonymat, ils ont fini dans le viseur de tous les objectifs !