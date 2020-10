"Frontières et Covid : possible reconfinement, qui peut entrer en France ? Quels pays sont inaccessibles ?"

Emmanuel Macron annoncera de nouvelles restrictions, très certainement un reconfinement en France pour au moins 4 semaines. Voici le point complet sur les fermetures de frontières provoquée par le coronavirus entre la France et les autres pays.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 12h48] Entre les interdictions de voyages ou de déplacements non-essentiels, la quarantaine, le couvre-feu national, l'état d'urgence, le port du masque obligatoire ou encore les tests PCR, il n'est pas facile pour les citoyens européens de s'y retrouver en ce qui concerne les restrictions de circulation en cette période de coronavirus. Créée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une carte unique de zones rouges, vertes, oranges et grises mise à jour chaque semaine permet aux voyageurs de mieux s'y retrouver (disponible ICI). Au total, une dizaine de pays de l'UE, dont la France, l'Espagne, le Portugal, le Pays-Bas ou encore l'Italie et l'Irlande apparaissent en rouge en raison de leur situation sanitaire. Seuls trois pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (Norvège, Finlande et Grèce) sont majoritairement en vert, tandis que cinq pays (Suède, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie) sont principalement en orange. Deux pays (Royaume-Uni et Belgique) ne font toutefois pas l'objet de code couleur du fait d'un "manque de données sur les tests", pour une raison non précisée.

Carte des restrictions de voyages en UE © ECDC

La situation sanitaire évoluant de jour en jour dans le monde et les cas de contamination pouvant d'un jour à l'autre contraindre les autorités d'un pays à changer les règles en application, il est recommandé à chaque Français de se rendre sur le site du quai d'Orsay pour obtenir des informations détaillées sur les réouvertures des frontières de chaque pays. Sur cette page, un moteur de recherche permet rapidement de consulter les réglementations en cours en entrant une destination.

Pour obtenir des informations détaillées sur les destinations françaises accessibles aux Français, rendez-vous sur le site "https://reopen.europa.eu/fr/".

En Italie , tous les voyageurs arrivant de l'Hexagone doivent remplir un formulaire avant d'entrer sur le territoire. Certains d'entre eux doivent également se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale et présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique de moins de 72h, ou se soumettre à un test sur place en arrivant en Italie. Ces mesures concernent les voyageurs qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné ou transité par les régions françaises suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur

, tous les voyageurs arrivant de l'Hexagone doivent remplir un formulaire avant d'entrer sur le territoire. Certains d'entre eux doivent également se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale et présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique de moins de 72h, ou se soumettre à un test sur place en arrivant en Italie. Ces mesures concernent les voyageurs qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné ou transité par les régions françaises suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur L'Espagne a rouvert le 2 juin ses frontières terrestres, aériennes et ferroviaires avec le reste de l'UE. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

a rouvert le 2 juin ses frontières terrestres, aériennes et ferroviaires avec le reste de l'UE. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire. Au Portugal , la réouverture des frontières a eu lieu le 1er juillet. Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

, la réouverture des frontières a eu lieu le 1er juillet. Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée. L'Autriche et l'Allemagne ont rétabli, lundi 15 juin, la libre circulation à leur frontière commune. Plusieurs régions françaises sont considérées comme étant à risque pour l'Allemagne. Les touristes revenant de ces territoires sont tenus de faire un test de dépistage à leur retour, et de rester isolés en attendant les résultats. Les zones géographiques concernées sont : l'Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse.

et ont rétabli, lundi 15 juin, la libre circulation à leur frontière commune. Plusieurs régions françaises sont considérées comme étant à risque pour l'Allemagne. Les touristes revenant de ces territoires sont tenus de faire un test de dépistage à leur retour, et de rester isolés en attendant les résultats. Les zones géographiques concernées sont : l'Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Le Royaume-Uni les voyageurs en provenance de France sont exemptés des mesures de quarantaine depuis le 10 juillet. Mais le ministère des Affaires étrangères français indique que "compte tenu de la progression de l'épidémie de coronavirus au Royaume-Uni, le risque pour la population est cependant considéré comme élevé".

les voyageurs en provenance de France sont exemptés des mesures de quarantaine depuis le 10 juillet. Mais le ministère des Affaires étrangères français indique que "compte tenu de la progression de l'épidémie de coronavirus au Royaume-Uni, le risque pour la population est cependant considéré comme élevé". En Irlande , la population est reconfinée à partir de mercredi 28 octobre à minuit et pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes. "Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le Premier ministre irlandais Micheal Martin. Le Pays de Galles (3 millions d'habitants) est quant à lui soumis à un confinement de deux semaines, mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels devront fermer.

, la population est reconfinée à partir de mercredi 28 octobre à minuit et pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes. "Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le Premier ministre irlandais Micheal Martin. Le Pays de Galles (3 millions d'habitants) est quant à lui soumis à un confinement de deux semaines, mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels devront fermer. En Grèce , le couvre-feu concerne pour l'instant les deux principales villes du pays, Athènes et Thessalonique. Depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui résident en France sont autorisés à entrer en Grèce. Tous les aéroports grecs peuvent accueillir des vols internationaux. Sur place, le port du masque est redevenu obligatoire dans les magasins, les banques, les services publics et la quasi-totalité des lieux clos.

, le couvre-feu concerne pour l'instant les deux principales villes du pays, Athènes et Thessalonique. Depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui résident en France sont autorisés à entrer en Grèce. Tous les aéroports grecs peuvent accueillir des vols internationaux. Sur place, le port du masque est redevenu obligatoire dans les magasins, les banques, les services publics et la quasi-totalité des lieux clos. Les autorités maltaises ont annoncé la réouverture de l'aéroport international pour les vols directs entre la France et Malte depuis le 1er juillet. Depuis le 11 septembre à minuit, un test PCR de moins de 72 heures est exigé par les autorités maltaises pour tous les voyageurs en provenance des aéroports de Paris et Marseille.

Bruxelles a listé des départements en "zone rouge" en France, à savoir : la ville de Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Sarthe, le Loiret, la Gironde, l'Hérault, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Guyane française, Mayotte et la Guadeloupe. Les voyageurs en provenance de ces départements, et qui souhaitent rester plus de 48 heures en Belgique, ont l'obligation de remplir un formulaire en ligne. Ils devront par la suite se faire dépister et s'isoler à leur arrivée pendant au moins sept jours.

Les Français peuvent à nouveau franchir la frontière avec l'Andorre depuis le 1er juin.

depuis le 1er juin. Depuis fin août, la France est considérée comme un pays " fermé " et les touristes en provenance de France métropolitaine ne seront pas admis au Danemark . Depuis la France, seules les personnes pouvant faire valoir un motif légitime et justifié seront autorisées à accéder au territoire danois.

. Depuis la France, seules les personnes pouvant faire valoir un motif légitime et justifié seront autorisées à accéder au territoire danois. La Norvège déconseille les voyages non essentiels vers la France. La France est désormais classée "rouge" sur la carte de l'Institut norvégien de santé publique (FHI). A partir de cette date, toute personne arrivant de France en Norvège devra effectuer une quarantaine de 10 jours.

déconseille les voyages non essentiels vers la France. La France est désormais classée "rouge" sur la carte de l'Institut norvégien de santé publique (FHI). A partir de cette date, toute personne arrivant de France en Norvège devra effectuer une quarantaine de 10 jours. En Islande , toute personne arrivant de l'étranger (résident et voyageur) doit respecter une quarantaine de 14 jours. Pour raccourcir ce délai, il est possible de se faire tester dès son arrivée à l'aéroport international de Keflavik (pour un coût de 11000 ISK sur place, ou 9000 ISK si prépaiement en ligne), puis d'observer une quarantaine stricte jusqu'au second test PCR (gratuit) dans l'un des centres de dépistage du pays.

, toute personne arrivant de l'étranger (résident et voyageur) doit respecter une quarantaine de 14 jours. Pour raccourcir ce délai, il est possible de se faire tester dès son arrivée à l'aéroport international de Keflavik (pour un coût de 11000 ISK sur place, ou 9000 ISK si prépaiement en ligne), puis d'observer une quarantaine stricte jusqu'au second test PCR (gratuit) dans l'un des centres de dépistage du pays. Depuis le 30 juin, peuvent entrer librement en Croatie : les citoyens des Etats membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que les membres de leurs familles.

: les citoyens des Etats membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que les membres de leurs familles. Depuis le 7 octobre, la France figure parmi les pays soumis à une quatorzaine. Toute personne ayant séjourné en France au cours des 14 jours précédant son entrée en Roumanie est concernée.

est concernée. Les voyages à destination de Chypre sont impossibles jusqu'à nouvel ordre.

sont impossibles jusqu'à nouvel ordre. Pour les autres pays d'Europe, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

Depuis le 4 septembre 2020, tous les voyageurs de nationalité autre que chinoise désirant se rendre en Chine par avion depuis ou via la France doivent présenter un résultat négatif au test virologique (RT-PCR) avant l'embarquement.

par avion depuis ou via la France doivent présenter un résultat négatif au test virologique (RT-PCR) avant l'embarquement. Les voyageurs français ne peuvent actuellement se rendre au Japon sans visa. Seuls les déplacements pour motif professionnel peuvent donner lieu à une demande de visa, auprès de l'ambassade du Japon en France. Les déplacements touristiques sont actuellement interdits.

Depuis le 18 mars, les frontières extérieures de la Russie sont fermées, et aucun ressortissant étranger n'est autorisé à pénétrer en Russie, y compris les étrangers munis d'un titre de séjour temporaire

sont fermées, et aucun ressortissant étranger n'est autorisé à pénétrer en Russie, y compris les étrangers munis d'un titre de séjour temporaire Les Maldives rouvriront leurs frontières pour le voyage à l'étranger et le gouvernement autorise les hôtels à recevoir des visiteurs depuis le 15 juillet.

rouvriront leurs frontières pour le voyage à l'étranger et le gouvernement autorise les hôtels à recevoir des visiteurs depuis le 15 juillet. Pour les autres pays d'Asie, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

Les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prolonger la fermeture de leur frontière commune pour tous les déplacements non essentiels. Il en va de même pour la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

et le ont décidé de prolonger la fermeture de leur frontière commune pour tous les déplacements non essentiels. Il en va de même pour la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Les frontières demeurent fermées à Cuba , au Brésil , en Argentine , en Colombie au Paraguay , au Costa Rica , au Guatemala , au Honduras , au Panama . La Bolivie , l'Équateur , et le Pérou ne sont plus desservi par avion depuis l'Europe.

, au , en , en au , au , au , au , au . La , , et le ne sont plus desservi par avion depuis l'Europe. Il est déconseillé de se rendre au Mexique .

. Pour les autres pays d'Amérique consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

L'immense majorité des pays africains gardent leurs frontières fermées pour le moment. La Tunisie est le seul pays ayant annoncé la réouverture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes depuis le 27 juin. Le Maroc a annoncé la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes pour le 14 juillet à minuit, mais uniquement pour les citoyens et résidents étrangers souhaitant revenir dans le Royaume ou le quitter. Aucune date n'a encore été donnée pour le tourisme. Le chef de l'Etat algérien Abdelmadjid Tebbboune a ainsi annoncé que "Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de l'Algérie sont fermées et elles vont le rester jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19".

est le seul pays ayant annoncé la réouverture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes depuis le 27 juin. Le a annoncé la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes pour le 14 juillet à minuit, mais uniquement pour les citoyens et résidents étrangers souhaitant revenir dans le Royaume ou le quitter. Aucune date n'a encore été donnée pour le tourisme. Le chef de l'Etat algérien Abdelmadjid Tebbboune a ainsi annoncé que "Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de l'Algérie sont fermées et elles vont le rester jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19". En Egypte , "nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination […] dans des conditions sanitaires exemplaires", assure le ministre du Tourisme Khaled El-Enani, lors d'un entretien avec l'AFP.

, "nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination […] dans des conditions sanitaires exemplaires", assure le ministre du Tourisme Khaled El-Enani, lors d'un entretien avec l'AFP. Le président Cyril Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu en Afrique du Sud en raison de la remontée des cas quotidiens de contamination. A partir du 13 juillet, le couvre-feu sera de nouveau en vigueur en Afrique du Sud de 21h00 à 04h00 heure locale, et les visites familiales seront interdites.

en raison de la remontée des cas quotidiens de contamination. A partir du 13 juillet, le couvre-feu sera de nouveau en vigueur en Afrique du Sud de 21h00 à 04h00 heure locale, et les visites familiales seront interdites. Pour les autres pays d'Afrique, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

Les Australiens peuvent se rendre en Nouvelle-Zélande et vers d'autres pays du Pacifique depuis le 1er juillet dernier. En revanche, l'Australie ne prévoit pas pour le moment d'ouvrir ses frontières avec d'autres pays comme les États-Unis ou la France. Les liaisons touristiques vers les autres pays devraient reprendre au mois de septembre.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les restrictions sur les voyages introduites en réponse à la pandémie de COVID-19 continuent de frapper durement le tourisme mondial, les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) faisant état d'une baisse de 70 % des arrivées de touristes internationaux au cours des huit premiers mois de 2020. Selon le tout dernier Baromètre du tourisme mondial de l'OMT, les arrivées de touristes internationaux ont diminué de 81 % en juillet et de 79 % en août, les deux mois qui sont traditionnellement les plus chargés de l'année et le pic de la saison estivale dans l'hémisphère nord. Toutes les régions du monde ont enregistré une forte baisse des arrivées de touristes durant les huit premiers mois de l'année. L'Asie et le Pacifique, la première région à souffrir de l'impact de la COVID-19, a connu une baisse de 79 % des arrivées, suivie de l'Afrique et du Moyen-Orient (baisse de 69 % pour les deux régions), de l'Europe (-68 %) et des Amériques (-65 %). En Europe, après la réouverture progressive des frontières internationales, des baisses relativement moins importantes ont été enregistrées en juillet et en août

(-72 % et -69 %, respectivement). La reprise a toutefois été de courte durée, des restrictions de voyage et des mises en garde ayant été réintroduites au regard de l'augmentation du nombre de contaminations.