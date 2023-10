Un touriste stupéfait montre ce qui se passe la nuit sur une plage de Dubaï

Cette plage de Dubaï connaît une étonnante activité nocturne.

En quelques années, Dubaï est devenu un spot touristique mondial et a attiré aussi bien les stars de la jet set que les touristes "lambda" du monde entier, qui y découvrent des villes luxuriantes et modernes, des plages fabuleuses et des déserts propices à de multiples activités.

A Dubaï, tout semble décidement possible et la démesure des installations n'a d'égale que l'imagination des autorités pour satisfaire les touristes. L'un d'entre eux en a fait l'expérience et a partagé son étonnement sur son compte TikTok. Dans une courte vidéo, il a publié sa stupeur face à une expérience nocturne des plus insolites.

En pleine nuit, ce jeune Espagnol @Megiassss a partagé un secret sur la plage de Dubaï. "Il est 1h30 du matin et nous sommes sur la plage de Dubaï, qui fonctionne 24h/24", raconte-t-il ainsi dans une courte vidéo de 20 secondes à visionner dans cet article. Il détaille ensuite le procédé mis en place pour permettre aux touristes de profiter de la plage à toute heure de la journée comme de la nuit.

La vidéo montre ainsi des projecteurs puissants, soigneusement placés dans le sable pour inonder la plage de lumière, permettant aux baigneurs de profiter de la mer à toute heure. "Ils ont mis ces lumières puissantes, un sauveteur 24 heures sur 24 et ça marche parce que toute l'eau est éclairée", explique-t-il, au moment de filmer ce sauveteur à l'équipement digne de la série Alerte à Malibu sagement positionné sur la plage et prêt à intervenir en plein milieu de la nuit !

L'homme en question doit effectivement avoir du travail puisque, dans la vidéo, tournée au milieu de la nuit, on voit plusieurs silhouettes présentes dans l'eau. "Même s'il est 1h30 du matin, il y a déjà des gens qui se baignent grâce à l'eau illuminée. Ça n'a pas de sens", s'exclame le vidéaste amateur, avant de rejoindre lui-même la mer pour une baignade sans doute unique au monde et... pas très écologique.