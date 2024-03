Cette petite île en Europe est idéale au printemps, personne ne la connaît et ses plages sont superbes

Loin des plages surpeuplées d'Italie, d'Espagne ou de Grèce, il existe encore quelques petits paradis cachés au coeur de la Méditerranée.

À la recherche d'une escapade méditerranéenne loin des foules tout en bénéficiant d'un soleil quasi constant ? Alors que l'Espagne, l'Italie et la Grèce continuent de dominer les choix de vacances pour leurs plages étendues, leur excellente gastronomie et leur temps ensoleillé, cette destination plus secrète située juste sous la botte de l'Italie au cœur de la Méditerranée, offre une alternative bien moins fréquentée.

Au printemps, elle garantit surtout de la douceur avec peu d'amplitudes des températures qui se stabilisent entre 15 degrés le matin et 25 degrés aux heures les plus chaudes. Les petites averses sont encore là mais le soleil inonde de plus en plus le littoral. Ce petit paradis encore méconnue, c'est Gozo, la 2e plus grande île de l'archipel de Malte. Bien loin de l'agitation de la capitale La Vallette, Gozo promet du soleil et du calme. Pour se rendre à Gozo, il est nécessaire de prendre le ferry de Gozo qui part de Ċirkewwa, le point le plus au nord de Malte, jusqu'au port de Mgarr qui permet d'accéder à Gozo et ses trésors.

Si 500 000 touristes la visite chaque année, soit 4 à 5 fois moins que sur l'île principale de Malte, ce sont surtout des locaux qui viennent y échapper à la capitale et gagner ses plages. Gozo offre en plus de multiples activités, notamment culturelles autour de la Citadelle, un impressionnant refuge fortifié qui offre une superbe vue sur la ville d'Ir-Rabat (appelée aussi Victoria) en contrebas. Le jardin du musée de la nature et les petites rues toutes proches sont aussi des lieux de promenade très appréciés.

En sortant d'Ir-Rabat, les marais salants et les plages de Gozo sont des haltes à ne pas manquer, comme les temples de Ggantija, qui datent du mégalithique, soit il y a près de 7000 ans. Les blocs de pierre pèsent plusieurs tonnes et laissent le mystère sur la manière dont ils ont pu être assemblés de la sorte. Vous préférez les plages ? Ramla Bay offre un étonnant paysage de sable rouge, San Blas propose des eaux turquoise à ses rares visiteurs alors que la petite station balnéaire de Marsalforn plaira davantage aux familles. Gozo est encore peu fréquenté mais, avec autant d'atouts, cela ne devrait pas durer encore très longtemps. Raison de plus pour programmer une escapade sur cette petite île nichée au coeur de la Méditerranée.