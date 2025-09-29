Ne dites pas au revoir à l'été : voici les 3 destinations les plus recherchées par les Français pour faire le plein de soleil

Ces 3 destinations ont la cote pour prolonger l'été dans un décor enchanteur.

Tandis que le froid et les nuages s'installent dans l'Hexagone, de nombreux Français ont déjà choisi de faire leurs valises pour échapper à la grisaille. Mais où partent-ils pour profiter de l'"été indien" ? Une enquête de Booking.com révèle les destinations internationales les plus recherchées en septembre 2025. Entre soleil, épices et dépaysement, voici les destinations qui ont la cote chez les Français.

Oubliez la grisaille, cap sur la ville ocre ! La destination la plus recherchée par les Français reste sans surprise Marrakech. Cette destination qui allie soleil et culture, plébiscitée pour sa médina, ses souks, ses jardins et ses palais, offre un dépaysement total à seulement quelques heures d'avion de la France. Ce qui est parfait pour les courts séjours. A l'automne, les températures restent chaudes, entre 25 et 30 degrés, et l'ensoleillement est constant, idéal pour profiter des activités en plein air, du soleil dans les terrasses des riads ou bronzer à bord des piscines d'hôtel.

Intérieur traditionnel d'un café à Marrakech au Maroc. © Olena Zn - stock.adobe.com

Si la destination numéro 1 du classement de Booking.com est donc une valeur sûre, de nouvelles tendances se dessinent : deux destinations balnéaires et plus éloignées s'imposent dans le top 10 de la plateforme de réservations de voyages en ligne comme des révélations inattendues. Dubaï, la ville de la démesure aux Émirats arabes unis, s'impose à la 3e place, enregistrant une hausse impressionnante de 61% des recherches et Hurghada en Égypte, célèbre pour ses fonds marins, signe la plus forte progression (+ 82% de recherches d'hébergements), se hissant à la 8e place du classement. Retrouvez ci-dessous le classement complet :

Marrakech, Maroc (+3 %) Barcelone, Espagne (-3 %) Dubaï, Émirats arabes unis (+61 %) Palma de Majorque, Espagne (-3 %) Lisbonne, Portugal (-15 %) Rome, Italie (+6 %) Istanbul, Turquie (+5 %) Hurghada, Égypte (+82 %) New York, États-Unis (+29 %) Agadir, Maroc (+10 %)

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour Dubaï et Hurghada : en plus du soleil et de la chaleur, ces deux destinations proposent un cadre balnéaire de premier plan. Avec le même climat idéal que Marrakech, Dubaï et Hurghada garantissent un séjour sous le signe du soleil constant et sans nuages, avec des températures douces, beaucoup moins extrêmes que durant l'été qui rime avec canicule dans ces contrées...

Littoral paradisiaque de l'île de Giftun à proximité d'Hurghada en Égypte. © Simon Dannhauer - stock.adobe.com

Si Dubaï est souvent associée au luxe et au décor de gratte-ciels et centres commerciaux, elle propose en réalité de nombreuses plages de sable fin gratuites pour se détendre sur le Golfe persique, des souks traditionnels, des musées à des prix abordables dans les ruelles de son quartier historique Al Fahidi et même un spectacle de lumières et de jets d'eau totalement gratuit au pied du Burj Khalifa. C'est ce mélange surprenant de tradition et modernité qui attire les voyageurs français.

Hurghada de son côté, attire de plus en plus les Français pour ses activités nautiques. Réputée pour les eaux chaudes et les superbes récifs coralliens de la mer Rouge, c'est un paradis pour les amateurs de snorkeling ou de plongée sous-marine ! Quoi de mieux que de profiter d'un spectacle naturel à couper le souffle, entre poissons tropicaux (poisson-clown, poisson-perroquet), raies et tortues de mer ! De plus, le rapport qualité/prix de ses activités et hébergements est un argument de poids pour ceux qui sont à la recherche du dépaysement sans se ruiner. Opterez-vous pour ces destinations qui ont le vent en poupe ?