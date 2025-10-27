"Le salaire de base est de 1 000 euros mais..." : une hôtesse de l'air d'Emirates révèle les avantages incroyables de son contrat

Vous n'en reviendrez pas des privilèges inclus dans le contrat d'une hôtesse Emirates.

Le job de rêve ? Une hôtesse de l'air de la prestigieuse compagnie Emirates, qui opère des vols vers plus de 130 destinations principalement dans le Golfe Persique, a levé le voile sur les dessous de son contrat, alors que les conditions de travail dans le secteur de l'aviation font beaucoup parler. Elle révèle un salaire de base étonnamment bas, mais confie que ses vrais avantages sont ailleurs.

1 000 euros par mois. Attention, s'arrêter à ce chiffre serait une erreur ! Dans l'équation d'Emirates, ce ne sont pas les euros qui font la différence mais bien une liste d'avantages financiers cachés qui transforment radicalement le quotidien et le niveau de vie de son personnel de cabine...

"Je pense que ce qui fait vraiment la différence, concernant notre salaire, c'est que nous ne payons pas de loyer, ni même de transport aller-retour au travail, et en plus, nous bénéficions de réductions dans le monde entier", explique l'hôtesse de l'air, Victoria, dans la vidéo ci-dessus publiée sur TikTok, dans le but de démystifier ce sujet "assez tabou" dans le secteur de l'aviation.

Concrètement, Victoria nous explique comment son employeur lui permet de voler sans jamais se soucier de devoir payer ni son loyer à Dubaï ni le transport pour aller au travail et en repartir. Et ce n'est pas tout : les hôtesses de l'air et steward d'Emirates bénéficient de réductions sur les vols de la compagnie mais aussi d'autres compagnies, "à très bas prix pour nous et nos familles". Pour couronner le tout, ils bénéficient d'offres sur les hôtels du monde entier, leur permettant "d'économiser de l'argent tout en voyageant".

Un steward d'Emirates accueille des passagers au deuxième étage d'un A380 à Bangkok en Thaïlande. © TEA - 123RF

En Europe, le salaire de départ d'un agent de bord oscille entre 1 200 et 1 400 euros, notamment chez des compagnies aériennes comme Vueling ou Iberia Express. Si la rémunération augmente avec l'ancienneté, le logement et le transport restent à la charge de l'employé.

Basée à Dubaï et employant près de 20 000 membres d'équipage, la compagnie Emirates suit une stratégie radicalement différente en proposant un package complet (salaire de base bas mais compensé par la prise en charge totale du logement et du transport), dans le but d'attirer les talents internationaux dans un secteur hautement concurrentiel.