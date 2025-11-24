6 Français sur 10 vont tenter cette pratique inattendue, ce sera leur nouvelle obsession en 2026

60 % des voyageurs français s'y mettent, cette pratique insoupçonnée va exploser en 2026.

Oubliez la course aux musées bondés et les selfies devant les monuments vus et revus ! En 2026, les voyageurs français ne cherchent plus à cocher des cases mais à vivre des expériences qui les transforment. Apprendre une nouvelle compétence, savourer la culture locale du café ou se lever à l'aube pour éviter la foule sont "les tendances cachées" qui redessinent l'expérience du voyage selon une nouvelle étude. Mais LA tendance choc de 2026, personne ne l'avait vue venir.

Il s'agit d'une pratique qui fait déjà le buzz et que 6 voyageurs français sur 10 ont décidé d'adopter. D'après l'étude "Hidden Trends List 2026" du site de réservation d'expériences de voyage GetYourGuide, menée auprès de 1 000 voyageurs français, allemands, anglais et américains et qui repose sur l'analyse des 10 000 recherches les plus populaires sur la plateforme, pas moins de 60 % des voyageurs français envisagent d’intégrer cette activité à leur prochain séjour.

L'ornithologie, la nouvelle passion des voyageurs français. © GetYourGuide

La nouvelle obsession des voyageurs n'est autre que... L'observation des oiseaux ! Autrefois considérée comme un passe-temps de niche, la pratique de l'ornithologie s'envole désormais vers le grand public. L'étude de GetYourGuide confirme que l'effet de mode vient notamment des réseaux sociaux avec l'émergence de mouvements comme #BirdTok, et que la série à succès The Residence sur Netflix, dont le héros ornithologue a rassemblé 33 millions de spectateurs, a contribué à rendre cette pratique "branchée". Près de la moitié des Français interrogés (48 %) confirment d'ailleurs que cette activité revient en force.

Fini le cliché du papy à jumelles, cette activité attire de plus en plus de jeunes en quête de reconnexion avec la nature et de découvertes authentiques. Comme l'explique Jean-Gabriel Duveau, VP Brand chez GetYourGuide, le phénomène est réel : "Les destinations réputées pour l'observation des oiseaux figurent parmi celles qui ont enregistré les plus fortes hausses de recherches sur notre plateforme en 2025."

Observation du macareux noir en Islande. © Alinute - stock.adobe.com

Mais alors, où part-on pour dénicher des oiseaux rares ? En tête de liste en Europe, l'Islande, où la star est le macareux moine, notamment autour de Vestmannaeyjar. "Ces derniers temps, je vois de plus en plus de jeunes voyageurs venir ici. Il y a quelque chose de magique dans une première observation, mais il faut penser à réserver en avance", explique Einar Freyr, d'Arctic Tours Iceland. "La meilleure période pour voir des macareux s'étend de mai à août". L'autre destination phare européenne est la Ria Formosa près de Faro, au Portugal.

Si l'ornithologie est accessible de partout, des destinations exotiques ont enregistré une hausse spectaculaire sur GetYourGuide. "C'est le cas, par exemple, des îles Daymaniyat à Oman, du parc national de Cát Bà au Vietnam, ou encore du Doi Inthanon en Thaïlande, où les voyageurs peuvent observer des espèces tout en randonnant ou en faisant du kayak", poursuit le vice-président de GetYourGuide.

Voyager, c'est désormais aussi lever les yeux au ciel ! Prêt à troquer votre guide touristique contre des jumelles ? Que vous soyez expert en la matière ou simple curieux, l'ornithologie est peut-être l'expérience immersive qui manquait à vos séjours.