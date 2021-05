"Vacances scolaires 2021 : départs cet été, colonies, dates et calendrier 2021-2022, toutes les infos"

Suite à la levée des restrictions, les Français peuvent préparer les vacances d'été 2021. Où pourra-t-on voyager en juillet-août, avec un passeport sanitaire ? Quel sera le calendrier scolaire 2021-2022 ? Les infos pratiques.

[Mis à jour le 25 mai 2021 à 08h28] Suite à l'allègement des restrictions, les Français sont de nouveau autorisés à voyager partout en dans l'Hexagone et au sein de l'Union Européenne et préparent ainsi activement leurs vacances d'été. Seule condition pour partir à l'étranger : présenter un test PCR négatif de moins de 72h pour rentrer en France.

Certains pays, comme Israël, Malte ou l'Islande, ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils accueilleront cet été les voyageurs vaccinés ou possédant un test PCR négatif. Les autorités européennes espèrent toutefois que le certificat sanitaire européen qui devrait être disponible fin juin ouvrira les portes de pays qui se trouvent au-delà des frontières de l'espace Schengen.

Concernant les attractions et activités touristiques en France, les auberges, campings et résidences de tourisme, seuls les hébergements individuels et familiaux ont rouvert le 19 mai en même temps que les commerces dits non essentiels et les terrasses des bars et restaurants. L'ouverture des espaces collectifs dépend de la nature de l'activité (restauration, bar, piscine, etc.). Dans les refuges de montagne, les tablées ne peuvent dépasser plus de six personnes.

Pour les colonies de vacances, accueil de mineurs et camps de scouts, la réouverture de tous les établissements ne comprenant pas d'hébergement a également eu lieu le 19 mai dernier. S'ils comprennent l'hébergement, les activités restent suspendues sauf pour les mineurs en situation de handicap, ceux relevant de l'aide sociale à l'enfance ou placés sous PJJ (protection judiciaire de la jeunesse). La réouverture de tous les lieux d'Accueils collectifs de mineurs (ACM), avec ou sans hébergement, avec protocole sanitaire adapté est prévue pour le 20 juin. L'UCPA (Union nationale des centres sportifs en plein air) qui propose des séjours en colonies pour les 6-17 ans, a d'ores et déjà ouvert les réservations pour cet été sur son site internet.

Lancées durant l'été 2020 par le gouvernement, les colos seront reconduites durant les vacances d'été 2021. Apprenantes elles permettent de marier un séjour détente et sportif avec du soutien scolaire pour les enfants. "Si vous êtes éligible, l'Etat et les collectivités prennent en charge la quasi-totalité du prix du séjour (jusqu'à 80 % plafonnés à 400 euros). Si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez quand même inscrire votre enfant, comme pour une colo classique. Dans ce cas, les aides pour les colos (comme celles de la CAF), et les chèques-vacances peuvent être utilisés pour le règlement", explique l'association. Concernant les croisières en bateau, la reprise est prévue le 30 juin avec 100% des passagers, dans le respect des mesures barrière et de distanciation. Un passe sanitaire sera exigé si plus de 1 000 personnes sont accueillies.

Dates des vacances d'été 2021, déplacements entre les régions et dans l'UE, conditions sanitaires, solutions de remboursement en cas de vol annulé, calendrier 2021-2022 pour partir à la Toussaint ou à Noël prochain... On fait le point sur les différentes annonces concernant les départs et le déroulement des prochaines vacances scolaires.

© Le nouveau calendrier scolaire 2021

Si vous souhaitez partir en vacances en France, n'oubliez pas la réglementation en vigueur ! Jusqu'ici, les sorties étaient limitées à 10km autour de chez soi. Depuis le lundi 3 mai, on peut de nouveau se déplacer librement en journée. Le couvre-feu étant maintenu, il faudra toutefois une attestation au-delà de 19h et jusqu'à 6h le lendemain matin.

Après une année scolaire chamboulée par le Covid-19 et les annonces du gouvernement concernant le protocole sanitaire dans les écoles et les dates des vacances les vacances d'été 2021 débuteront le mardi 6 juillet après la classe pour les élèves de la zone A, B et C La rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre.

Si votre vol est annulé par la compagnie aérienne suite au confinement et à l'interdiction de se déplacer, le règlement européen s'applique au départ d'un pays de l'UE quelle que soit la compagnie, ou d'un vol arrivant dans l'UE de la part d'une compagnie européenne. Vous avez alors droit à un remboursement du billet dans les 14 jours.

Si le vol est maintenu mais que vous ne souhaitez plus voyager, vos droits dépendent des conditions d'annulation de votre billet. S'ils ne sont pas modifiables ou annulables, le remboursement n'est pas garanti. Toutefois, la plupart des compagnies aériennes prévoient des conditions de réservation flexibles qui permettent de changer son vol ou d'obtenir un avoir en cas d'empêchement avant le départ.

Pour les voyages en train ( TGV, Intercités, Ouigo, TER,..) la SNCF permet l'échange ou le remboursement de la plupart des billets de train. La mesure, prolongée trois fois, court désormais jusqu'au 9 mai 2021 inclus.

Si votre voyage est annulé par l'agence de voyage auprès de laquelle vous l'avez réservé vous avez en principe droit à un voyage équivalent sous forme d'avoir que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Dans ce cas l'agence doit vous rembourser sous 14 jours.

La Commission européenne s'est "félicitée" le 20 mai 2021 de l'accord politique provisoire conclu entre le Parlement européen et le Conseil "sur le règlement régissant le certificat Covid numérique de l'UE". Cela signifie que le certificat (anciennement appelé Digital Green Certificate) est "en bonne voie d'être prêt fin juin". Très attendu par les pays les plus dépendants du tourisme, et initialement suggéré par la Grèce, le passeport sanitaire européen est destiné à fournir un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements dans l'Union européenne cet été et devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet.

Voici le calendrier des prochaines vacances scolaires 2021 en France, à consulter pour anticiper au mieux votre prochain voyage :

Vacances scolaires 2020-2021 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Pont de l'Ascension Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Vacances de la Toussaint, vacances d'hiver, vacances de printemps et d'été... Vous souhaitez connaître dès maintenant les dates des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir planifier votre séjour en famille ? Bonne nouvelle, le calendrier scolaire 2021-2022 a été publié le 16 décembre dernier au Journal Officiel.

Vacances scolaires 2021-2022 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Vacances de février Fin des cours : samedi 12 février 2022

Reprise des cours : lundi 28 février 2022 Fin des cours : samedi 5 février 2022

Reprise des cours : lundi 21 février 2022 Fin des cours : samedi 19 février 2022

Reprise des cours : lundi 7 mars 2022 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 16 avril 2022

Reprise des cours : lundi 2 mai 2022 Fin des cours : samedi 9 avril 2022

Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 Fin des cours : samedi 23 avril 2022

Reprise des cours : lundi 9 mai 2022 Vacances d'été Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022 Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022 Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022

Découvrez ci-dessous la liste des jours fériés 2021 afin de préparer au mieux vos futures vacances ou longs week-ends :

Vendredi 1er janvier 2021 : Nouvel An

Lundi 5 avril 2021 : Lundi de Pâques

Samedi 1er mai 2021 : Fête du travail

Samedi 8 mai 2021 : Armistice 1945

Jeudi 13 mai 2021 : Ascension

Lundi 24 mai 2021 : Lundi de Pentecôte

Mercredi 14 juillet 2021 : Fête nationale

Dimanche 15 août 2021 : Assomption

Lundi 1er novembre 2021 : Toussaint

Jeudi 11 novembre 2021 : Armistice 1918

Samedi 25 décembre 2021 : Noël

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2021 à Paris et partout en France ? Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Voici les dates des vacances scolaires 2020-2021 pour la zone A.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

- Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

- Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février - Fin des cours : samedi 6 février 2021

- Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 10 avril 2021

- Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 Vacances d'été - Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Votre enfant est scolarisé dans un établissement à Lille ? Dans ce cas, vous faites partie de la zone B. Sont également concernées les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2020-2021 de la zone B :

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

- Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

- Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février - Fin des cours : samedi 20 février 2021

- Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 10 avril 2021

- Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 Vacances d'été - Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse constituent la zone C. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2020-2021 pour cette dernière.