"Air France : la compagnie a mis à jour son programme de vols jusque fin novembre, les infos"

La compagnie aérienne Air France a mis à jour son programme de vols moyen-courriers jusqu'à la fin du mois de novembre 2020 suite au confinement dans l'Hexagone. On fait le point sur les destinations et les dernières infos.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 17h26] Alors que le nouveau confinement en France doit durer jusqu'au 1er décembre 2020 à minima, la compagnie nationale française a annoncé avoir mis son programme de vols court et moyen-courrier à jour jusqu'au 30 novembre. Comme les fois précédentes, Air France rappelle que " quelques annulations de dernière minute sont toutefois possibles " ; les vols toujours opérés sont consultables en ligne. Le programme de vols long-courrier n'est pas mentionné, les frontières hors UE étant fermées.

Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demande à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage. Les clients seront notifiés de cette obligation par sms ou par mail en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage. Un dispositif de contrôle de température des passagers au départ de l'ensemble des vols Air France est également mis en place. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur et pouvant donc être malade du coronavirus pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur.