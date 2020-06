Air France : près de 150 destinations desservies cet été, liste et infos

La compagnie aérienne Air France renforce progressivement son programme de vols pour l'été 2020 et devrait ainsi assurer 80% de son réseau habituel avec près de 150 destinations. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 12 juin 2020 à 16h12] Alors que les frontières rouvrent en Europe après plusieurs fois de confinement, Air France poursuit la relance de son programme de vols pour l'été 2020. La première compagnie aérienne française a en effet dévoilé le 12 juin l'expansion de son offre pour la période estivale et ainsi annoncé qu'elle prévoyait de desservir près de 150 destinations, soit 80% de son réseau habituel, en renforçant notamment l'offre sur son réseau domestique. De nombreuses liaisons seront relancées entre Paris et les régions françaises et de région à région, notamment de et vers la Corse (depuis Orly uniquement). L'offre d'Air France sera également enrichie "vers les Outre-mer et l'Europe, principalement vers l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal".

France métropolitaine : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse

: Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse Outre-Mer : Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, La Havane, Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Domingue, Saint-Martin

: Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, La Havane, Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Domingue, Saint-Martin Europe : Alicante, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, Copenhague, Cork, Cracovie, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre, Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Mykonos, Naples, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Santorin, Séville, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Thessalonique, Turin, Varsovie, Venise, Vienne, Wroclaw, Zagreb, Zurich

: Alicante, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, Copenhague, Cork, Cracovie, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre, Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Mykonos, Naples, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Santorin, Séville, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Thessalonique, Turin, Varsovie, Venise, Vienne, Wroclaw, Zagreb, Zurich Moyen-Orient : Beyrouth, Dubaï, Le Caire

: Beyrouth, Dubaï, Le Caire Afrique : Conakry, Cotonou, Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé

: Conakry, Cotonou, Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé Amérique : Atlanta, B,oston, Chicago, Los Angeles, Mexico, Montréal, New York, San Francisco, Toronto, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo

: Atlanta, B,oston, Chicago, Los Angeles, Mexico, Montréal, New York, San Francisco, Toronto, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo Asie : Bangalore, Bangkok, Bombay (Mumbai), Delhi, Hong Kong, Osaka, Séoul, Singapour, Tokyo

Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demande à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage depuis le 11 mai 2020. Les clients seront notifiés de cette obligation par sms ou par mail en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage. La compagnie aérienne affirme dans le même communiqué que "les faibles taux de remplissage actuels permettent la mise en place d'une distanciation physique. Dans les cas où la distanciation n'est pas possible, nos équipages distribuent à la porte de l'avion des masques aux clients qui n'en possèdent pas déjà". Elle poursuit : "En aéroport, la distanciation physique est facilitée grâce au marquage au sol et à la signalétique. Un nouvel embarquement cadencé est mis en place : les clients sont embarqués de l'arrière vers l'avant de l'avion afin de limiter les croisements à bord".

Un dispositif de contrôle de température des passagers au départ de l'ensemble des vols Air France est également mis en place. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur et pouvant donc être malade du coronavirus pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur.

Que faire si votre vol est annulé ?

Jusque maintenant, la compagnie aérienne proposait à ses clients un report de vol sans frais ou un avoir valable 18 mois en cas d'annulation de vol. Le groupe Air-France KLM a finalement annoncé en fin de semaine dernière qu'il avait décidé d'ajuster sa politique de remboursement pour les annulations de vols effectives à partir du 15 mai. Les voyageurs concernés ont désormais le choix choix entre un avoir ou un remboursement. "Compte tenu de l'ampleur de la crise et du nombre d'annulations, le traitement de ces demandes pourrait prendre plus de temps" prévient toutefois le groupe.

Dans ce même communiqué, la compagnie aérienne annonce également que les avoirs émis avant ou après le 15 mai seront bonifiés de 15% de la valeur totale du billet d'avion initial. "Cette valeur supplémentaire peut être utilisée pour une nouvelle réservation mais ne sera pas incluse dans le remboursement après 12 mois si aucune nouvelle réservation n'a été effectuée".

Si vous avez réservé votre billet d'avion avant le 21 avril 2020 inclus pour un voyage avant le 3 juillet 2020, Air France vous permet de reporter votre date de départ sans frais de modification, sous réserve de la disponibilité de la même cabine de voyage. Toute modification doit être faite avant la date de départ de votre vol initial. Votre nouveau voyage doit commencer avant le 30 novembre 2020 inclus. Si vous souhaitez voyager à partir du 1er décembre 2020, vous pourrez également reporter votre date de départ sans frais de modification. Si le tarif initial n'est pas disponible, vous aurez toutefois à payer une éventuelle différence tarifaire.

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous avez acheté votre billet avant le 21 avril 2020 inclus auprès d'une agence de voyages, pour un vol avant le 3 juillet 2020 et que vous souhaitez l'annuler, veuillez la contacter pour plus d'informations. Si vous avez acheté votre billet sur le site ou auprès d'un point de vente Air France avant le 21 avril 2020 inclus, pour un vol avant le 3 juillet 2020 et que vous souhaitez l'annuler, vous pouvez compléter le formulaire dans la rubrique "Mes réservations et obtenir un avoir non remboursable valable 1 an sur l'ensemble des vols Air France, KLM, Delta Air Lines, Virgin Atlantic et Kenya Airways. Veuillez noter que l'annulation doit être effectuée avant la date de départ de votre vol initial.