"Ryanair : les promos du jeudi 25 novembre pour le Black Friday 2021"

Ryanair propose ce jeudi une vente flash avec des vols en vente dès 12,99 euros pour voyager au mois de décembre. Retrouvez toutes les promos de la low cost irlandaise à l'occasion du Black Friday 2021.

[Mis à jour le 25 novembre 2021 à 10h43] La compagnie aérienne Ryanair participe au très attendu Black Friday et propose chaque jour de la semaine à ses clients des promos sur de nombreux vols. Destinations en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen, prix et conditions de voyage... Retrouvez les bons plans proposés par Ryanair lors de cette édition 2021 du Black Friday. Ce jeudi 25 novembre, Ryanair propose une vente flash avec des vols dès 12,99 euros pour partir en décembre 2021.

Quelles sont les promos Ryanair de ce jeudi 25 novembre pour le Black Friday 2021 ?

Le Black Friday 2021 a débuté chez Ryanair. Ce jeudi 25 novembre, la low cost irlandaise propose des billets d'avion dès 12,99 euros l'aller simple pour un voyage compris entre le 1er et le 15 décembre 2021.