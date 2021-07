Air Caraïbes : un vol quotidien entre Paris-Orly et Saint Barthélémy pour l'été 2021

La compagnie aérienne Air Caraïbes propose cet été un vol quotidien entre Paris et Saint-Barthélemy, opéré via la Guadeloupe ou Saint-Martin par St Barth Commuter. Toutes les infos.

[Mis à jour le 9 juillet 2021 à 15h05] Compagnie antillaise, Air Caraïbes propose un vol quotidien au départ de Paris-Orly 4 et à destination de Saint Barthélémy via Pointe-à-Pitre ou Saint-Martin-Juliana durant la période estivale. Les vols vers Pointe-à-Pitre ou Saint-Martin sont opérés en Airbus A350 ou Airbus A330, tous équipés de 3 classes de voyage : Madras (Affaires) ; Caraïbes (Economy Premium) et Soleil (Economy).

Les vols vers l'aéroport de Saint Barthélemy-Gustaf III sont effectués par St Barth Commuter, en Cessna 208B Grand Caravan. " des appareils qui offrent à leurs passagers le même confort qu'un jet privé " selon le communiqué d'Air Caraïbes. Les passagers à destination ou au départ de Saint-Barthélemy ont la possibilité de s'enregistrer directement pour leur destination finale : leurs bagages seront automatiquement acheminés vers cette destination.

Air Caraïbes propose aux voyageurs de partir en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, en République dominicaine et même à Cuba. Actuellement, le réseau d'Air Caraïbes couvre actuellement 13 destinations réparties en France métropolitaine (Paris-Orly), dans les Caraïbes et dans l'Océan Indien. À partir de sa base de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, Air Caraïbes dessert plusieurs destinations intra-caribéennes.

Sur son site, la compagnie aérienne rappelle en ligne toutes les conditions à respecter sur ses voyages transatlantiques en période de Covid : port du masque chirurgical obligatoire sur chaque voyage, contrôle de la température par thermomètre infrarouge sans contact en fonction de l'aéroport de départ et d'arrivée ou encore Présentation obligatoire d'un test RT-PCR ou antigénique du Covid-19 négatif réalisés en laboratoire 3 jours avant le départ.

Vous pouvez réserver votre billet Air Caraïbes en ligne, sur le site de la compagnie (qui propose régulièrement des promotions), mais aussi dans l'agence Air Caraïbes située à Paris (4, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris). Sous conditions, votre réservation peut être modifiée sur le site d'Air Caraïbes : changer la date ou l'heure de départ, choisir son repas, ajouter des bagages supplémentaires, sélectionner un siège… Pour avoir un interlocuteur à qui exposer vos demandes, contactez la centrale de réservation en métropole (0820 835 835) ou dans les Antilles/Guyane (0820 835 835).

Afin de gagner du temps à l'aéroport, Air Caraïbes préconise de s'enregistrer en ligne, confortablement installé derrière votre écran d'ordinateur. Ce service s'ouvre 48 heures avant le départ de votre vol et vous permet de sélectionner votre siège sur un plan de la cabine. Une fois arrivé à l'aéroport, si vous n'avez pas de bagage en soute, vous pourrez vous diriger directement vers les contrôles et formalités de police avant de vous rendre en salle d'embarquement pour votre départ. Si vous souhaitez placer des bagages en soute, vous n'aurez pas besoin de faire la queue au comptoir : déposez-les au comptoir "Caraibes Web" avant l'heure limite d'enregistrement, soit 1h30 avant le départ du vol pour les vols transatlantiques et 1 heure pour les vols régionaux. Autrement, il vous sera toujours possible de vous enregistrer à l'aéroport.

Combien de bagages pouvez-vous emporter sur un vol Air Caraïbes ? Sans frais additionnel, chaque passager a le droit à un seul bagage cabine dont les dimensions ne devront pas excéder 55 cm x 40 cm x 20 cm, soit 115 cm au total. Son poids ne devra pas dépasser 5 kg sur le réseau régional, 12 kg sur le réseau transatlantique. Vous pourrez également voyager avec un accessoire supplémentaire de type sac à main, ordinateur portable ou encore appareil photo.

Pour les bagages en soute, tout dépend de votre classe de voyage et du type de vol (long-courrier ou régional). Vérifiez donc sur votre ticket électronique votre franchise bagage. Sur le réseau transatlantique, en Classe Soleil (la classe économique) vous pourrez par exemple emporter un bagage en soute de 23 kg. Au-delà, un supplément sera appliqué.

En France métropolitaine, les vols Air Caraïbes décollent de l'aéroport de Paris-Orly, au terminal Sud. Si vous habitez en province, sachez que la compagnie propose TGV Air, un service proposé en partenariat avec la SNCF. Cela vous permettra de réserver votre voyage train + avion en une seule fois mais surtout de faire vos liaisons entre la gare et l'aéroport avec l'esprit tranquille. Air Caraïbes a adapté ses horaires afin que les correspondances vers ou au départ des 19 gares TGV soient optimisées.