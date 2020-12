Air Corsica : tests antigéniques au départ de 5 aéroports reliés à la Corse, les infos pratiques

Suite aux nouvelles mesures prises par la Préfecture de Corse qui a annoncé l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre sur l'île de Beauté, Air Corsica rappelle à ses passagers que 5 aéroports sont équipés de centre de tests antigéniques.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 10h46] Tous les passagers qui souhaiteront se rendre en Corse pour les fêtes devront fournir un test PCR ou antigénique négatif 72h avant le départ. Pour les voyageurs qui ne présenteront pas de test négatif, une amende de 135 euros pourrait être appliquée. Le directeur de cabinet du préfet de Corse a annoncé sur FranceInfo que le dispositif sera mis en place dès le samedi 19 décembre 2020.

A la suite de ces annonces, la compagnie aérienne Air Corsica informe sa clientèle qu'il est possible d'effectuer des tests antigéniques au départ des cinq aéroports qu'elle relie à la Corse pendant les vacances de fin d'année à savoir : Lyon St Exupéry, Marseille Provence, Nice Côte d'Azur, Paris Orly et Toulouse Blagnac. Ces tests peuvent être effectués dès 72 heures avant le départ, mais aussi le jour même du voyage, sur rendez-vous précise la compagnie.

Du 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021, tout passager se présentant à l'embarquement d'un vol à destination de la Corse devra présenter une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas été en contact avec la Covid-19, qu'il ne présente pas de symptômes ou qu'il n'est pas testé positif. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas concernés par ces dispositions.

Air Corsica dessert 15 destinations à travers la France et l'Europe : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Calvi, Clermont-Ferrand, Dole, Figari, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris-Orly, Toulon et Toulouse. Cette saison, Air Corsica s'est ouverte à l'international en ouvrant une ligne estivale vers Bruxelles-Sud-Charleroi. La desserte devrait être annualisée dans les trois ans à venir.

Choix du siège, repas spéciaux, bagages supplémentaires… La compagnie Air Corsica vous permet de personnaliser votre voyage en modifiant votre réservation en ligne jusqu'à quelques heures avant le départ de votre vol. Sachez que le choix de votre siège est gratuit, même aux issues de secours pour les places qui offrent le plus d'espace et de confort. Au moment de la réservation, précisez si vous voyagez en couple, en famille, ou si vous êtes résident corse afin de bénéficier du meilleur tarif disponible. Pour modifier votre réservation, vous devez vous munir de votre numéro de réservation, du nom de famille du premier voyageur et vous rendre dans l'onglet "Ma réservation" (voir ici). Attention, seuls les dossiers achetés sur le site internet de la compagnie aérienne peuvent être modifiés en ligne. Pour les autres, vous devez contacter l'assistance commerciale Air Corsica ou votre agence de voyage.

Une fois la réservation vers la destination de votre choix effectuée, vous pouvez retrouver en quelques clics toutes les informations relatives à votre voyage grâce à l'espace dédié "Ma réservation" sur le site internet de la compagnie Air Corsica : aéroport de départ, heure de départ et d'arrivée, numéro de place, bagages supplémentaires. En cas de retard sur un vol, de grèves ou d'intempéries, Air Corsica met également à jour les informations relatives à un vol en cours dans l'onglet "Ma réservation" ainsi que dans la rubrique "Actualités" (voir ici).

Chez Air Corsica, vous pouvez gagner du temps à l'aéroport en vous enregistrant gratuitement en ligne. Sur le site internet de la compagnie aérienne corse, vous pouvez ainsi choisir votre siège et obtenir votre carte d'embarquement avant d'arriver à l'aéroport pour le check-in et l'embarquement. Vous pouvez vous enregistrer en ligne sur la plupart des vols Air Corsica, à l'exception des vols au départ de Dole et de Toulon. Si vous souhaitez vous enregistrer à l'aéroport le jour du départ de votre vol, assurez-vous de respecter l'horaire limite d'enregistrement qui est de 30 minutes avant l'heure prévue du décollage.

Lorsque vous voyagez avec Air Corsica, votre réservation vous permet d'embarquer gratuitement avec un bagage cabine pesant jusqu'à 8 kilos sur les appareils de type ATR72 et jusqu'à 12 kg sur les Airbus A320, et présentant des dimensions maximales de 55 x 35 x 25 cm. Vous pouvez également embarquer avec un sac à main, une mallette ou un petit ordinateur portable.

Si votre bagage en soute dépasse le poids maximum autorisé par pièce (23 kilos), une surcharge forfaitaire vous sera demandée au moment de l'enregistrement : 20 euros sur les lignes du réseau hors Paris, entre 20 et 70 euros sur les lignes Paris-Corse et 55 euros sur les lignes Europe. Les bagages spéciaux tels qu'un vélo, un équipement de sport nautique ou de golf sont soumis à des taxations différentes et doivent être mentionnés dans le dossier de réservation.

Si votre vol Air Corsica est retardé à cause d'intempéries, d'un problème technique ou de la complexité des opérations aériennes, vous pouvez faire part de votre réclamation au service Relations clientèle de la compagnie corse par courrier en n'oubliant pas de joindre toutes les pièces justificatives originales : la carte d'embarquement du vol, le mémo voyage, le justificatif du préjudice subi (factures) et les étiquettes bagages si cela concerne un incident bagage. Pour vous aider dans votre démarche, un formulaire de réclamation est mis à disposition sur le site de la compagnie. Attention, aucune réclamation ne sera traitée par email.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Afin de se démarquer des compagnies concurrentes et d'attirer plus de voyageurs, Air Corsica a lancé en juillet dernier une nouvelle carte d'abonnement dotée d'avantages exclusifs pour les voyageurs réguliers. Proposée au prix de 300 euros et valable un an, elle permet une réduction de 30% sur le plein tarif hors taxes, valable sur toutes les lignes d'Air Corsica entre la Corse et Marseille, Nice, Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont Ferrand, Lyon, Dole, Toulon et Charleroi-Bruxelles Sud.