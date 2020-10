"Retour de vacances de la Toussaint : une tolérance durant ce week-end, l'attestation qu'il faudra montrer"

Les retours de vacances de la Toussaint seront bien possibles ce week-end malgré le début du confinement dès ce vendredi 30 octobre. Consultez les exceptions mises en place pour permettre aux familles de rentrer chez elles durant ces premiers jours de confinement et quelle attestation montrer en cas de contrôle..

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 12h24] Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir le retour du confinement dès le vendredi 30 octobre sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes actuellement sur votre lieu de vacances et devez rentrer ce week-end ? Bonne nouvelle, une exception sera faite pour vous permettre de retrouver votre domicile. "Vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint", a précisé le président de la République. "Il y aura une tolérance durant ce week end de retour pour que chacune puisse revenir de son lieu de vacances. Pour que les familles puissent s'organiser", a-t-il également glissé.

Interrogé à ce sujet jeudi lors de la conférence de presse du gouvernement, Jean Castex a apporté des précisions sur les formalités requises pour les vacanciers. "Une simple attestation sur l'honneur" suffira, a indiqué le Premier ministre. Elle indiquera par exemple "que j'étais en vacances à Paimpol et que je rentre à Paris", a illustré le Premier ministre. Le site service-public.fr fournit un modèle d'attestation sur l'honneur, qu'il faudra présenter en plus de l'attestation de déplacement dérogatoire, qui n'a toujours pas été mise en ligne, jeudi soir, sur le site du ministère de l'Intérieur.

De son côté, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, assure qu'il n'y aura aucun train supprimé "ni jeudi, ni vendredi, ni samedi et dimanche" afin de permettre aux Français en vacances de rentrer chez eux normalement pendant les premiers jours du confinement.

Les vacances de la Toussaint 2020 se déroulent actuellement du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre pour les 3 zones (A, B et C) durant cette année scolaire 2020-2021.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de la Toussaint 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

Les dates des vacances de la Toussaint 2021 sont d'ores et déjà disponibles. Durant l'année scolaire 2021-2022, les vacances d'automne auront lieu du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 pour la zone A, B et C.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de la Toussaint 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021

Egalement appelées vacances d'automne, les vacances de la Toussaint sont souvent synonyme de grisaille ainsi que de températures assez fraîches en France... Chaque année, les Français sont donc nombreux à quitter l'Hexagone pour voyager vers des destinations ensoleillées ou dépaysantes. Si certains profitent de la baisse des prix des billets d'avion après l'été pour s'envoler vers les Etats-Unis, le Canada et l'Asie centrale, l'épidémie de Covid-19 et la fermeture des frontières freinent fortement les envies de destinations lointaines des Français. Vous pouvez plutôt privilégier les destinations d'Europe du Sud comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Tunisie, Malte... Si vous restez dans l'Hexagone et que vous bénéficiez des chèques vacances ANCV, vous pourrez les utiliser pour une séance de cinéma, une sortie au zoo, dans un parc d'attractions ou encore pour des places de spectacle.