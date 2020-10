"Vacances de la Toussaint 2020 : les dates pour les 3 zones, ce qui change pour les départs en train ou en avion"

Les vacances de la Toussaint débutent ce week-end dans un contexte particulier lié à l'épidémie de Covid-19 et la mise en place d'un couvre-feu en France. Consultez les dates de début et de fin des vacances ainsi que les mesures mises en place.

[Mis à jour le 16 octobre 2020 à 11h42] Vous attendez le début des vacances de la Toussaint avec impatience ? Séjour en France, city break en Europe, loisirs financés en partie grâce aux chèques vacances... Les possibilités de dépaysement en famille sont nombreuses en fonction de vos envies et de votre budget vacances.

Sur la question des transports et des billets déjà réservés pour les vacances, Jean Castex a annoncé lors de la conférence de presse de ce jeudi 15 octobre qu'il sera toujours possible de prendre un train ou un avion qui part après 21h, heure de début du couvre-feu. "SNCF Voyageurs confirme que les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l'ensemble des vacances de la Toussaint", a rassuré la SNCF jeudi dans un communiqué. Les billets d'avion ou de train remplaceront donc l'attestation indispensable pour sortir après 21 heures. Les voyageurs pourront aussi emprunter un taxi ou un VTC pour se rendre ou quitter une gare ou un aéroport. Là aussi, le billet aura valeur de dérogation.

Afin de vous organiser au mieux, consultez dès à présent le calendrier scolaire officiel qui contient les dates des vacances de la Toussaint 2020 pour la zone A, B et C. En manque d'inspiration pour votre futur voyage ? Nous vous proposons en bas de l'article une sélection de destinations où partir à l'automne malgré les restrictions de voyage liées à l'épidémie de Covid-19.

Les vacances de la Toussaint se dérouleront du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 pour les 3 zones (A, B et C) durant cette année scolaire 2020-2021.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de la Toussaint 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

Les dates des vacances de la Toussaint 2021 sont d'ores et déjà disponibles. Durant l'année scolaire 2021-2022, les vacances d'automne auront lieu du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 pour la zone A, B et C.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de la Toussaint 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021 Fin des cours : samedi 16 octobre 2021

Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021

Egalement appelées vacances d'automne, les vacances de la Toussaint sont souvent synonyme de grisaille ainsi que de températures assez fraîches en France... Chaque année, les Français sont donc nombreux à quitter l'Hexagone pour voyager vers des destinations ensoleillées ou dépaysantes. Si certains profitent de la baisse des prix des billets d'avion après l'été pour s'envoler vers les Etats-Unis, le Canada et l'Asie centrale, l'épidémie de Covid-19 et la fermeture des frontières freinent fortement les envies de destinations lointaines des Français. Vous pouvez plutôt privilégier les destinations d'Europe du Sud comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Tunisie, Malte... Si vous restez dans l'Hexagone et que vous bénéficiez des chèques vacances ANCV, vous pourrez les utiliser pour une séance de cinéma, une sortie au zoo, dans un parc d'attractions ou encore pour des places de spectacle.