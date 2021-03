Vacances de Pâques 2021 : écoles fermées et nouvelles dates pour les 3 zones !

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 31 mars dans son allocution la fermeture des écoles et le chamboulement des dates des vacances de Pâques pour la zone A, B et C. On fait le point sur la situation suite aux nouvelles mesures restrictives face au Covid-19.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 20h46] Comment vont se dérouler ces vacances de Pâques ? Alors qu'un chamboulement du calendrier scolaire était attendu, Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution télévisée du 31 mars que les écoles seront fermées pendant trois semaines avec un calendrier scolaire adapté en avril. Dès lundi prochain (5 avril), les cours auront lieu à la maison. Le 12 avril, les vacances de Pâques débuteront simultanément pour les trois zones. Le retour en classe se fera le 26 avril pour les maternelles et primaires tandis que les élèves de collèges et de lycées continueront les cours à la maison jusqu'au 3 mai.

Face à la hausse des contaminations au Covid-19, en France, et particulièrement chez les enfants, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé un nouveau durcissement du protocole sanitaire dans les écoles. Si Jean-Michel Blanquer ne s'était pas montré favorable à la proposition d'avancer les vacances de Pâques de 15 jours comme l'avait suggéré Valérie Pécresse, le calendrier des vacances a finalement été chamboulé.

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a donné lez nouvelles dates des vacances de Pâques. Après une semaine de cours à la maison dès lundi, les élèves de la zone A, B et C partiront simultanément en vacances le 12 avril et pour 2 semaines.

Les vacances de Pâques 2021 se dérouleront du 12 au 26 avril pour la zone A, B et C. Le retour en classe se fera le 26 avril pour les maternelles et primaires tandis que les élèves de collèges et de lycées continueront les cours à la maison jusqu'au 3 mai.

Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi face à l'épidémie du Covid-19. Ces mesures, déjà en place en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent notamment l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km et les déplacement entre régions.

Il n'est effectivement pas possible de voyager dans un pays de l'espace européen durant les vacances de Pâques, sans justificatif particulier puisque les déplacement non impérieux sont proscrits en dehors d'une zone de 10 kilomètres autour de son domicile. Les mesures de confinement étant en vigueur pour quatre semaines, les voyages ne seront pas possibles durant ces vacances de Pâques.

Avant cette annonce du 31 mars, il était possible de voyager dans les 27 pays membres de l'Union européenne auxquels viennent s'ajouter la Suisse, l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et le Vatican. Attention, toutefois, de bien vous renseigner si le pays européen dans lequel vous envisagez de vous rendre n'a pas fermé ses frontières. De plus, un test PCR négatif est exigé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers" par voie maritime, aérienne et terrestres

Les frontières avec les pays hors UE restant fermées pour le moment, il n'est pas possible de prévoir un séjour en dehors de la France et de l'Europe. Depuis fin janvier 2021 il n'est plus possible de voyager à destination ou en provenance d'un pays hors Union européenne, sauf pour des motifs impérieux bien spécifiques : motif sanitaire impérieux (urgence médicale vitale), motif familial ou d'ordre personnel (décès d'un membre de la famille en ligne directe d'un frère ou d'une sœur, visite à une personne dont le pronostic vital est engagé ou encore convocation par une autorité judiciaire ou administrative) et motifs impérieux professionnels (missions indispensables à une activité économique, professionnel de santé concourant à la lutte contre le Covid-19, missions ponctuelles du secteur public ou encore sportifs professionnels de haut niveau pour la participation à des rencontres sportives). Dans tous les cas, une attestation de voyage doit être remplie et associée à la présentation du résultat d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.