Vacances de Noël : sera-t-il possible d'aller au ski en France et en Europe ? Dernières infos

Sera-t-il possible de partir ski en famille à Noël, en pleine pandémie de coronavirus ? On fait le point suite aux différences annonces de Macron concernant le déconfinement prévu le 15 décembre.

[Mis à jour le 1er décembre 2020 à 17h53] Les vacances de Noël sont attendues chaque année avec impatience par les petits comme les grands. Marquant le début de l'hiver, ces vacances scolaires sont l'occasion de passer du bon temps en famille ou de partir à la découverte d'une nouvelle destination.

Toutefois, sera-t-il possible de partir au ski à Noël en pleine pandémie de coronavirus ? Alors que le président de la République avait annoncé qu'il sera possible de voyager dès le 15 décembre si les objectifs sanitaire sont atteints, Emmanuel Macron souhaiterait toutefois empêcher les Français d'aller skier à l'étranger.

Le chef de l'Etat a ainsi indiqué ce mardi 1er décembre que le gouvernement envisageait de prendre "des mesures restrictives et dissuasives" pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse, à Noël alors que les remontées mécaniques seront fermées en France. "S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français" et pour "ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France", a expliqué le chef de l'État devant la presse

Pour les fêtes de fin d'année, Noël en tête, il sera possible de se déplacer entre les régions. Néanmoins, un couvre-feu de 21 heures à 7 heures sera fixé avec des exceptions. Ainsi, les 24 et 31 décembre, il sera possible de circuler librement, même si tous les rassemblements sur la voie publique seront interdits. En revanche, pas de réouverture pour les stations de ski pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez les dates des vacances de Noël 2020-2021 ainsi que les destinations incontournables pour passer de bonnes vacances en famille malgré l'épidémie de Covid-19 qui réduit considérablement les possibilités de voyages.

Pas de changement majeur en vue pour l'année scolaire 2020, puisque les vacances de Noël permettront d'allier repos, détente et retrouvailles en famille pendant deux semaines. Les vacances de Noël 2020 se dérouleront du samedi 19 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021.

Temps maussade, forte baisse de températures, fatigue… L'entrée dans la période hivernale peut parfois être difficile à vivre. Pour se changer les idées à un saut de puce ou à plusieurs heures d'avion, de nombreux choix de voyage s'offrent à vous. En Europe, imprégnez-vous de l'esprit de Noël en Allemagne, en Norvège, en Autriche ou encore en Slovénie. A la recherche de températures estivales, envolez-vous vers le Portugal, les Açores ou encore la Grèce en attendant de pouvoir partir à la découverte de destinations lointaines. En couple, en famille ou entre amis, profitez également des vacances de Noël pour aller faire les soldes à Londres ou à Bruxelles et dénicher des vêtements et autres objets de décoration à petits prix.