Vacances de février 2021 : les remontées mécaniques restent fermées, peut-on partir cet hiver ?

Alors que les vacances de février vont débuter pour la zone A, le Premier ministre a déclaré que les remontées mécaniques resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre. Retrouvez les dates des vacances d'hiver et les dernières infos sur la situation sanitaire et les départs.

[Mis à jour le 3 février 2021 à 16h27] Les acteurs de la montagne s'avancent bel et bien vers une saison blanche en 2021. Lundi soir, Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les remontées mécaniques resteront fermées tout le mois de février en raison de l'épidémie de coronavirus. "L'évolution de la situation sanitaire ne nous permet pas à ce stade de rouvrir les remontées mécaniques", a expliqué Matignon, en observant qu'il n'y a "pas de tendance à la réouverture générale" chez nos voisins européens. Si la pratique du ski alpin est compromise par la fermeture des remontées mécaniques, les autres activités comme les raquettes, la luge, ou le ski de fond sont possibles.

Concernant les départs à l'étranger et le renforcement des contrôles aux frontières, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures lors de son allocution télévisée de vendredi. Depuis le 31 janvier, la France a fermé ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, "sauf motif impérieux". Un test PCR négatif sera par ailleurs demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers". Cette mesure, déjà en vigueur pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au terrestre. Tout accès mais aussi sortie du territoire national sont désormais soumis à des règles strictes, dont la présentation d'une attestation de voyage. La forme de celle-ci peut changer en fonction du pays de destination ou de provenance

Les vacances de février permettront-elles d'échapper à un troisième confinement ? Sauf rebond épidémique exceptionnel, il n'est pas prévu de nouvelles restrictions avant la fin des vacances de février selon les informations de BFMTV. "On a fait le choix de tout faire pour éviter un reconfinement", a déjà indiqué le porte-parole du gouvernement sur France Info. "Partir en vacances, c'est possible", en tout cas pour l'instant, a confirmé ce mardi sur BFMTV Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'État au Tourisme a néanmoins précisé que "la responsabilité reste dans les mains de chacun" et que le gouvernement n'écarte pas de nouvelles restrictions en cas de rebond épidémique.

En ce qui concerne les vacances de février 2021, ce sont les élèves de la zone A qui seront es premiers en vacances, du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. Ce sera ensuite au tour de la zone C (Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse) d'être en congés du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021. Pour finir, la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg) profitera de ces deux semaines de vacances de février du samedi 20 février après la classe au lundi 8 mars 2021. Retrouvez les dates des vacances d'hiver 2021 par zone dans le tableau ci-dessous.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Fin des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021

En février, les vacances de Pâques et d'été sont déjà attendues par beaucoup. Pour les voyageurs les plus impatients, pourquoi ne pas profiter des vacances de février pour s'offrir un séjour inoubliable ? En Europe, optez pour l'Espagne ou l'Italie et son célèbre carnaval de Venise. En Afrique, la belle saison débute pour la Tanzanie et le Sénégal, tandis que l'Afrique du Sud vous offrira des températures dépendant les 20°. Pendant les vacances d'hiver, la Thaïlande, le Vietnam et le Népal sauront également vous séduire par leurs températures chaudes, leurs plages et leurs paysages idylliques. Pour allier détente au soleil et découvertes culturelles, cap vers le continent sud-américain : Cuba, l'Argentine et le Mexique ne vous décevront pas.