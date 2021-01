Confinement en Europe : Angleterre, Allemagne, Portugal, les dernières infos par pays

Reconfinement de l'Angleterre et du Portugal, prolongement des restrictions en Allemagne, couvre-feu étendu en France... On fait le point sur les mesures mises en place en Europe pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

[Mis à jour le 14 janvier 2021 à 10h16] L'année 2021 débute sous pression avec de nouvelles mesures et restrictions liées à la hausse de cas de coronavirus à travers le monde et notamment en Europe. En France, le couvre-feu a été avancé de 20h à 18h dans 23 départements : les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre, la Saône-et-Loire et le Cher, l'Allier, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône depuis dimanche.

Outre-Manche, la Grande-Bretagne a instauré un nouveau confinement jusqu'à fin février au moins pour lutter contre l'accélération de l'épidémie de Covid-19, due notamment au nouveau variant du coronavirus. Le maire de Londres a de son côté déclaré un état d'"incident majeur", impliquant une réponse coordonnée des services publics. Dans la capitale britannique où le nouveau coronavirus est "hors de contrôle" et où les hôpitaux risquent d'être "submergés", il a indiqué qu'un "Londonien sur 30" avait désormais le Covid-19.

En Allemagne, de nouveau en confinement strict depuis le 15 décembre, Angela Merkel estime que la mesure pourrait encore durer pendant de longues semaines pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le Portugal est soumis à un deuxième confinement généralisé depuis ce vendredi 15 janvier 2021.

Gérée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une carte unique de zones rouges, vertes, oranges et grises en fonction du taux de contamination permet aux voyageurs de mieux s'y retrouver (disponible ICI et mise à jour le 14 janvier 2021). Au total, une vingtaine de pays de l'UE, dont la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas ou encore l'Italie apparaissent en rouge en raison de leur situation sanitaire. Aucun pays n'apparait en vert à la mi-janvier et le Royaume-Uni apparait en blanc après sa sortie de l'UE.

Carte des restrictions de voyages de l’UE © ECDC

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021. Dans ce contexte, il est fortement déconseillé de se rendre en Espagne depuis la France pour des activités de loisirs. Des contrôles aléatoires à la frontière franco-espagnole sont mis en place côté français, afin de réduire la mobilité vers les stations de ski espagnoles. Des contrôles sont également effectués en Espagne.

Aucune mise en quarantaine à l'entrée sur le territoire espagnol n'est en vigueur. L'Espagne oblige toutefois les voyageurs provenant de 65 "pays à risque", dont la France, à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée sur le territoire espagnol. Cette mesure s'applique "dans les points d'entrée" dans le pays, c'est-à-dire les aéroports et les ports, les frontières terrestres n'étant actuellement pas soumises à des contrôles comme lors de la première vague de la pandémie. Les enfants âgés de moins de six ans et les voyageurs en transit ne sont pas concernés par cette mesure.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes.

Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

L'Italie a repoussé l'ouverture de ses stations de ski au 18 janvier, les autorités régionales ayant demandé davantage de temps. " Les conditions ne sont pas réunies pour une ouverture des installations le 7 janvier ", ont estimé les autorités régionales, citées dans le décret signé début janvier par le ministre italien de la Santé. L'Italie estime que le vaccin devrait permettre de sauver 30 000 vies et envisage de rendre la vaccination obligatoire.

La Belgique a durci le ton face à la recrudescence de la pandémie. Depuis le 30 décembre dernier et au moins jusqu'au 15 janvier 2021, tous les séjours en zone rouge sont considérés comme des "contacts à haut risque". Les passagers arrivants dans les aéroports belges depuis la France sont soumis à une quarantaine de sept jours, avec tests obligatoires de dépistage de la Covid-19 le premier et le septième jour. Des exceptions sont prévues pour les travailleurs essentiels, les étudiants devant passer des examens ainsi que pour les résidants partis à l'étranger pour des raisons professionnelles.

Le Royaume-Uni, qui déplore plus de 75 000 morts, est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par la pandémie. Le variant qui sévit sur son sol a aggravé la tendance, avec plus de 50 000 nouvelles contaminations par jour. Le Royaume-Uni est entré dans la phase 3 du confinement avec un durcissement des restrictions pour faire face à la diffusion rapide d'une nouvelle souche du coronavirus, baptisée B117, l'obligeant à fermer les bars et restaurants, les commerces non-essentiels et les écoles. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le reconfinement total de l'Angleterre jusqu'à la mi-février.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré le 8 janvier un état d'"incident majeur", impliquant une réponse coordonnée des services publics, dans la capitale britannique où le nouveau coronavirus est "hors de contrôle" et où les hôpitaux risquent d'être "submergés". Il a indiqué qu'un "Londonien sur 30" avait le coronavirus. Nous manquerons de lits dans les deux prochaines semaines si la propagation du virus ne ralentit pas drastiquement", a-t-il ajouté, notant que 7034 personnes étaient hospitalisées avec le Covid-19 dans la capitale, soit 35% de plus que durant le pic de la première vague en avril.

Parallèlement, la campagne d'immunisation bat son plein avec l'introduction du vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'université d'Oxford, qui a commencé à être injecté dans le pays. Les frontières avec le Royaume-Uni sont fermées depuis le 20 décembre 2020, une mesure " prolongée jusqu'à nouvel ordre ". Seules quelques catégories de personnes sont autorisées à entrer en France.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi 4 janvier que la nation britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison ", a annoncé la dirigeante lors d'une conférence de presse, invoquant un "coup dur" dû au "variant du virus qui se propage rapidement".

Aux Pays-Bas, les écoles sont fermées depuis le 16 décembre et ne devraient pas rouvrir avant le 18 janvier. Un confinement de cinq semaines a en effet été instauré par les autorités le 14 décembre dernier. Le gouvernement néerlandais déconseille fortement de se rendre dans des régions à l'étranger particulièrement touchées par la Covid-19 (régions classées " orange " ou " rouge " dans la typologie observée par les autorités néerlandaises) et demande la mise en quarantaine à domicile pendant dix jours aux voyageurs provenant de France à leur arrivée aux Pays-Bas. Les passagers se rendant aux Pays-Bas par voie aérienne doivent remplir un formulaire de déclaration de santé avant l'embarquement. Dans le cas où un voyageur présente l'un des symptômes énumérés dans le formulaire de déclaration de santé, il ne sera pas accepté sur le vol. Ceci est également applicable pour les passagers en transit.

Le Portugal sera soumis à partir du vendredi 15 janvier à un deuxième confinement " généralisé " pour freiner l'épidémie de Covid-19, qui a atteint de nouveaux records dans le pays, a annoncé mercredi le Premier ministre Antonio Costa. Les nouvelles restrictions sanitaires, qui resteront en vigueur pendant au moins un mois, correspondent à celles qui avaient été décidées en mars et avril. Cette fois, les écoles restent toutefois ouvertes, au même titre que les tribunaux et les églises.

Dans les aéroports, la prise de température des passagers à leur arrivée est obligatoire.

Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

Un label "Clean & Safe" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

Les restaurants sont ouverts, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

Confrontée à une deuxième vague de coronavirus nettement plus meurtrière que la première, l'Allemagne a pris la décision de durcir et de prolonger les restrictions. Angela Merkel a annoncé début janvier que les crèches, les écoles et les commerces non essentiels resteraient fermés au moins jusqu'au 31 janvier. Deux nouvelles mesures ont également été mises en place : la limitation des déplacements à un rayon de 15 kilomètres autour du domicile dans les " arrondissements " où le taux d'incidence est supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants et l'interdiction de recevoir chez soi plus d'une personne extérieure à son propre foyer. Jusque-là, le seuil était fixé à cinq personnes appartenant à deux foyers différents.

Angela Merkel estime que la mesure pourrait encore durer pendant de longues semaines pour faire face à l'épidémie de coronavirus. La chancelière a ainsi déclaré le 12 janvier que le pays pourrait rester confiné jusqu'en avril. "Si nous n'arrivons pas à stopper le variant britannique, alors le nombre de cas sera 10 fois supérieur à Pâques. Nous avons besoin de 8 à 10 semaines de mesures strictes", a-t-elle expliqué à des élus de son parti selon le quotidien Bild.

Quelles conditions à respecter en Grèce ?

La Grèce prolonge jusqu'au 10 janvier son confinement strict : déplacements non essentiels interdits, commerces fermés sauf magasins d'alimentation et pharmacies. La situation épidémiologique du pays " sera évaluée à nouveau au cours de la deuxième semaine du mois de janvier ", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent remplir un formulaire en ligne au moins 48h avant le voyage. Surtout, la Grèce exige qu'ils présentent à l'embarquement les résultats rédigés en anglais d'un test négatif au coronavirus (RT-PCR) de moins de 72h pour toutes les arrivées. Le test PCR Covid-19 n'est pas exigé pour les enfants nés en 2011 et après. Un dépistage aléatoire au virus peut être demandé à l'arrivée des voyageurs qui, s'il est positif, entraîne une quarantaine de 14 jours (au moins 7 jours pour les cas contacts) dans une structure désignée par les autorités sanitaires.