Confinement et mesures de quarantaine par pays : ce qu'il faut savoir avant vos vacances

Vous hésitez encore à partir en vacances cet été ? Espagne, Portugal, Maghreb... Avant de réserver vos billets d'avion et votre hébergement, on fait le point sur les mesures mises en place afin de lutter contre la propagation du virus.

C'est écrit, cet été 2020 s'annonce très particulier après l'apparition du Covid-19. Les vacances d'été sont pourtant bel et bien déjà là pour certains Français et approchent à grands pas pour d'autres. Il est tentant d'envisager un voyage chez nos voisins européens, surtout si le soleil est au rendez-vous en Espagne, Italie ou Portugal. Avec la crise sanitaire du coronavirus, certaines mesures s'imposent, dont celle de bien préparer votre voyage.

Documents administratifs, règles à respecter, régions confinées ou soumises à des réglementations particulières, conditions d'accès aux plages et sites touristiques... Linternaute.com fait le point pour vous aider à y voir plus clair sur toutes les mesures prises dans les destinations phares de l'été.

Alors que la plupart des pays d'Europe ont rouvert leurs frontières au mois de juin ou début juillet, certains d'entre eux ont été contraints de reconfiner certaines villes ou régions suite à une recrudescence de cas de coronavirus.

En Espagne : une hausse des contaminations a contraint les autorités à reconfiner plus de 200 000 personnes en Catalogne et en Galice pour au moins 15 jours.

: une hausse des contaminations a contraint les autorités à reconfiner plus de 200 000 personnes en Catalogne et en Galice pour au moins 15 jours. Au Portugal : les autorités ont observé une présence inquiétante de foyers de contamination en périphérie de Lisbonne. Depuis le 1er juillet, 700 000 habitants de 19 quartiers populaires de la banlieue de la capitale portugaise ont été reconfinés à domicile pour au moins deux semaines.

: les autorités ont observé une présence inquiétante de foyers de contamination en périphérie de Lisbonne. Depuis le 1er juillet, 700 000 habitants de 19 quartiers populaires de la banlieue de la capitale portugaise ont été reconfinés à domicile pour au moins deux semaines. En Italie : la vigilance est toujours de mise depuis la découverte de plusieurs foyers épidémiques notamment à Rome et en Vénétie. Toutefois, aucune mesure de reconfinement n'a été annoncée pour le moment.

: la vigilance est toujours de mise depuis la découverte de plusieurs foyers épidémiques notamment à Rome et en Vénétie. Toutefois, aucune mesure de reconfinement n'a été annoncée pour le moment. En Grèce : les frontières de la Grèce ont rouvert le 1er juillet et toutes les mesures de confinement ont été levées.

: les frontières de la Grèce ont rouvert le 1er juillet et toutes les mesures de confinement ont été levées. Au Royaume-Uni : le pays poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, plus tardivement que ses voisins européens

: le pays poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, plus tardivement que ses voisins européens En Allemagne : après la découverte de nombreux cas dans le plus grand abattoir du pays, deux cantons avaient de nouveaux été placés en confinement. Les mesures ont finalement été levées début juillet.

Pour plus d'informations sur trois pays très prisés des Français, Espagne, Italie et Portugal n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés aux vacances en Espagne, Italie et Portugal. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate ! Vous pouvez également retrouver les infos clés plus bas sur cette page.

Le régime espagnol avec ses provinces autonomes peut entraîner des différences entre les régions. Si vous souhaitez vous rendre en Catalogne, sachez que le masque est obligatoire dans l'espace public depuis le 9 juillet. Plusieurs règles sont à retenir pour vos vacances :

A l'entrée sur le sol espagnol, un contrôle de température est effectué dans les aéroports.

Il vous faudra remplir un formulaire de santé publique à présenter à votre arrivée. Ce document est téléchargeable sur le site www.spth.gob.es ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH disponible sur smartphone. La saisie des informations vous permettra d'obtenir un QR Code à présenter aux autorités.

ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH disponible sur smartphone. La saisie des informations vous permettra d'obtenir un QR Code à présenter aux autorités. Sous réserve de la présentation de ces documents sanitaires, aucune quatorzaine ou quarantaine n'est requise pour les voyageurs.

En dehors de la Catalogne où il est obligatoire, le port du masque est tout de même imposé dans les transports et dans tous les lieux où la distanciation physique de 1,5m ne peut être respectée, pour toute personne de plus de 6 ans.

Les plages sont ouvertes mais les règles (réservation, limitation de la fréquentation...) sont décidées par chaque municipalité.

Si les frontières de l'Italie ont rouvert début juin, les séjours restent soumis à des règles et restrictions en raison de l'épidémie de coronavirus et la découverte de nouveaux foyers de contamination à Rome, en Vénétie et à proximité de Naples.

Dans toute l'Italie, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les espaces ouverts, sauf dans le cas où la distanciation physique ne peut être respectée; la seule exception est la Lombardie où l'obligation de porter un masque s'applique aussi aux espaces extérieurs.

Concernant les musées, il est vivement conseillé d'avoir son ticket d'entrée en ligne avant de se rendre sur place. De plus, les visiteurs devront porter un masque et se laver les mains avant de rentrer dans le musée.

Les discothèques, à l'air libre ou en lieux clos, pourront rouvrir à partir du 14 juillet prochain.

Les bords de mer italiens sont accessibles depuis début juin. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

Pour les touristes étrangers, l'enregistrement est obligatoire à l'entrée dans quatre régions d'Italie :

Sardaigne: il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région 48 heures avant le départ (ce formulaire n'est pas disponible en format papier à bord des avions ou des navires)

Sicile: il est obligatoire de s'enregistrer sur le site Sicilia SiCura et/ou via l'appli Sicilia SiCura (Play Store - Apple Store). Pour informations et assistance, le numéro gratuit est actif: Tél. 800.458787

Au Portugal, plusieurs zones avec des règles particulières ont été instaurées. Sur la période du 1er au 14 juillet, le Portugal continental est classé en zone jaune. Seuls les malades y sont confinés. Les règles de distanciation sociales s'appliquent et les rassemblements sont limités à 20 personnes. Seuls certains quartiers de la banlieue de Lisbonne sont en zone rouge : Amadora, Ovidelas, Sintra, Loures et le quartier de Santa Clara à Lisbonne.

Si vous voyagez dans le reste du Portugal, voici quelques règles à retenir et des astuces en vue de vos vacances.

Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

Un label " Clean & Safe " a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité. Les restaurants sont ouverts, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

L'Algérie poursuit ses mesures de confinement et les frontières restent fermées, au moins jusqu'au 13 juillet. Impossible donc pour l'heure de prévoir un séjour dans le pays. Pour la situation au Maroc, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques dans notre article dédié en cliquant ci-dessous.

En Tunisie, les frontières sont de nouveau ouvertes depuis le 27 juin mais les conditions d'accès dépendent d'une classification par couleur. Si le pays est vert (c'est le cas de la France lors du dernier bilan le 8 juillet), aucune restriction d'accès n'est imposée en dehors du respect des règles de distanciation sociale. Les voyageurs en provenance de pays en zone orange doivent présenter un test PCR négatif au Covid-19 réalisé moins de 72 heures avant le départ. Une fiche sanitaire doit également être remplie à l'arrivée sur le sol tunisien selon le Quai d'Orsay.