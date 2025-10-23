Ryanair recrute des hôtesses de l'air : le salaire est connu et voici les avantages et conditions

La compagnie aérienne recrute du personnel de bord et a détaillé les avantages offerts à ses salariés.

Ryanair cherche ses nouvelles hôtesses de l'air ! L'une des plus grandes compagnies aérienne low-cost au monde a lancé un appel à candidatures pour les postes de personnel de cabine. Les conditions sont nombreuses et permettent aussi de comprendre le profil type recherché pour devenir hôtesse de l'air.

La compagnie irlandaise exige ainsi des critères légaux et physiques très stricts : outre le droit de vivre et de travailler dans l'Union Européenne et/ou d'avoir le droit de voyager librement sur l'ensemble du réseau Ryanair, le candidat doit mesurer entre 1m57 et 1m88 (donc n'être ni trop petit ni trop grand), être capable de nager 25 mètres sans aide et de pouvoir soutenir quelqu'un d'autre (dans le cadre d'un sauvetage). Toutes ces conditions sont non négociables !

Du côté des qualités requises, le candidat doit aussi maîtriser l'anglais à l'oral comme à l'écrit (la simple connaissance de la langue n'est pas suffisante et un test d'évaluation en ligne permettra de le confirmer), avoir une "personnalité extravertie et amicale" et être "adaptable et heureux de travailler par quarts", ce qui sous-entend être flexible à des horaires de travail potentiellement difficiles, irréguliers et variables (comme travailler de nuit, tôt le matin et/ou pendant les jours fériés).

S'il est mentionné que le salaire augmente avec les années d'expérience, les heures de vol, l'ancienneté dans la compagnie et les indemnités basées sur la destination et la durée d'escale, il se révèle être particulièrement modeste. L'annonce souligne que le personnel de cabine est non seulement responsable de la sécurité des passagers à bord, mais aussi du service client, de la vente à bord des repas et des débarquement et embarquement fluides. Un cumul des rôles qui pourrait en rebuter plus d'un.

Quel est donc le salaire de base proposé dans l'annonce ? Après une formation gratuite, le candidat démarrera avec une base de 21 000 livres sterling brut par an, soit un peu plus de 24 000 euros. Heureusement, des avantages permettent de contrebalancer ce salaire. Une prime de vente s'ajoute en fonction de la performance sur la vente de nourriture et des boissons proposées à bord.

A cela s'ajoute cet avantage sur les voyages très attractif : Ryanair propose "des réductions illimitées sur l'ensemble du réseau de la compagnie pour tous les membres du personnel de cabine, ainsi que leurs familles et amis". Enfin, la compagnie se dit soucieuse de proposer un équilibre travail/vie personnelle basé sur un cycle de 5 jours de travail consécutif suivi de 3 jours de repos consécutifs à la base d'attache.

Le poste promet aussi une évolution de carrière rapide en interne comme d'accéder à un rôle de superviseur de cabine en seulement un an, ainsi que des opportunités de relocalisation au sein des plus de 90 bases de la compagnie aérienne (en Afrique, en Europe continentale et au Royaume-Uni).

Si vous êtes intéressés par l'annonce, Ryanair recrute actuellement sur les bases françaises de Paris et Marseille mais aussi à Berlin, Majorque, Stockholm, Niederrhein, Paphos, Malte, Bruxelles, Cologne, Nuremberg, Francfort, Memmingen, Shannon, Cork et Dublin. Vous pouvez postuler directement sur son portail carrières en ligne.