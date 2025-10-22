Supprimez-la immédiatement : cette application espionne tout ce qui se passe sur l'écran de votre téléphone

Cette application en imite une autre bien connue pour vous inciter à la télécharger puis espionne tout ce que vous faites avec votre smartphone.

Un smartphone est bien plus qu'un simple outil pour appeler et envoyer des messages. De nos jours, les smartphones regorgent de données personnelles très nombreuses et qui peuvent s'avérer précieuses pour qui sait bien les manipuler. C'est pourquoi des pirates informatiques redoublent de techniques et astuces pour tenter d'accéder au contrôle de votre smartphone et, par la suite, au vol de vos données.

Récemment, plusieurs experts en sécurité ont tiré la sonnette d'alarme concernant une application bien précise. Bien que cette dernière puisse sembler, à première vue, inoffensive, elle renferme en réalité un logiciel malveillant très sophistiqué. Son but : surveiller vos moindres faits et gestes dès lors que vous installez l'application.

La menace que nous évoquons est une version évoluée d'un logiciel espion déjà bien connu. Son nom est Vultur. Sa cible principale reste les smartphones de marque Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola...) car bien plus faciles à cibler et à exploiter par rapport à l'iPhone. Le mode opératoire de Vulture est souvent le même : se faire passer pour une application que vous connaissez et que vous allez télécharger. Hélas, une fois cette dernière sur votre appareil, le piège est déjà en place.

La dernière attaque en date concernant Vultur commence comme de nombreuses arnaques en ligne : la victime va recevoir un mail ou un SMS sur son smartphone lui stipulant qu'une activité étrange a été détectée sur ses comptes bancaires. Il peut s'agir d'une irrégularité ou d'un déplacement d'argent suspect.

Un lien va alors être envoyé afin de vous inciter à télécharger une application de sécurité. Le plus souvent, cette application va imiter une véritable solution bien connue contre les virus ou logiciel malveillant comme Avast ou McAfee. Vous allez donc être rassuré en la téléchargeant, puisque vous connaissez déjà l'application que l'on vous recommande.

C'est à ce moment précis que le logiciel espion se déclenche. L'application téléchargée est fausse et ne fait qu'imiter la véritable application dont elle usurpe l'identité et les services. Vous aurez donc l'impression d'avoir fait une bonne action en téléchargeant une solution anti logiciel malveillant alors que vous venez justement d'installer un logiciel malveillant. Une fois installée, l'application va alors épier le moindre de vos faits et gestes et récolter l'ensemble de vos données pour les envoyer au pirate informatique qui est à l'origine de l'arnaque.

Afin de vous prémunir de cette situation, il est toujours conseillé de ne jamais télécharger une application qui vient d'un SMS ou d'un mail. Passez toujours par des plateformes officielles comme le Google Play Store et vérifiez les avis des autres utilisateurs pour vous assurer que l'application que vous souhaitez télécharger n'est pas une arnaque. Si l'application figure déjà sur votre appareil (car vous l'avez téléchargé depuis un mail ou SMS), il est recommandé de la désinstaller le plus vite possible.