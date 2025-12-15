Elle assure plus de 60 vols depuis la France et fait partie des pires compagnies aériennes au monde

C'est la 4e pire compagnie aérienne au monde et elle concerne des milliers de passagers français.

Lorsque l'on prend l'avion, le prix du billet n'est plus le seul critère de choix. La fiabilité, la ponctualité et le service client d'une compagnie aérienne sont essentiels : une attente interminable, un bagage perdu ou une réclamation ignorée peuvent transformer les rêves de vacances en cauchemar... Une étude de référence a épinglé les 10 pires compagnies aériennes du monde et parmi ces mauvais élèves figure une compagnie bien connue des passagers français.

Elle assure une soixantaine de liaisons hebdomadaires avec la France chaque semaine et décroche la 4e place dans la liste des 10 pires compagnies aériennes au monde établie par AirHelp, un portail spécialisé dans la défense des droits des passagers. L'étude annuelle a analysé les 117 plus importantes compagnies aériennes au monde sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et 3 critères ont pesé à parts égales sur la note finale : la ponctualité, l'efficacité de la gestion des demandes d'indemnisation et la satisfaction client.

La compagnie aérienne en question est Tunisair. Pour le marché français, Tunisair est un acteur incontournable car elle assure de nombreux vols directs chaque semaine, reliant des villes clés comme Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Toulouse à Tunis-Carthage et à d'autres aéroports tunisiens. Ce constat est particulièrement préoccupant pour les milliers de passagers qui transitent chaque mois entre les deux pays.

Si le mauvais score de Tunisair (4,71/10 au total) est multifactoriel, son problème majeur et le plus visible est la ponctualité (score de 3,4/10) : d'après les milliers de témoignages de voyageurs sur les plateformes d'avis clients comme Trustpilot (note de 1,4 sur 758 avis) et autres forums spécialisés, les passagers décrivent des retards réguliers dépassant régulièrement les 3 heures, sans information ni prise en charge claire de la part du personnel. Certains témoignages font état de retards cumulés de plus de 10 heures sur un seul aller-retour.

De plus, la gestion des réclamations est jugée lente et inefficace. Des voyageurs rapportent que les procédures s'étirent sur de longs mois, forçant parfois le recours à la justice. Enfin, la satisfaction client globale est faible. Les voyageurs pointent régulièrement du doigt la qualité du service à bord, les problèmes récurrents de gestion des bagages perdus ou endommagés et l'état parfois dégradé des cabines des sièges et d'écrans non fonctionnels.

À titre de comparaison, la compagnie aérienne qui s'en sort le mieux du classement AirHelp est Qatar Airways, avec un score de 8,16/10, soit l'exact opposé de l'expérience vécue par les passagers de Tunisair ! Elle détient le meilleur score AirHelp depuis de nombreuses années...