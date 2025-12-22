10 minutes maximum ou une amende de 90 euros : ce grand aéroport a pris une décision radicale

L'un des aéroports les plus fréquentés au monde a pris une mesure radicale.

Fini les adieux prolongés sur le parvis des aéroports... Pour les automobilistes, la dépose des passagers devant les terminaux devient de plus en plus compliquée, entre des tarifs qui ne font que grimper et la surveillance automatisée. Mais un nouveau cap va être franchi par l'un des aéroports les plus fréquentés de la planète : le temps de dépose sera désormais compté à la seconde près...

Dès le 1er janvier 2026, les conducteurs de cet aéroport ne disposeront que de 10 petites minutes pour décharger bagages et passagers. Au-delà de ce délai, ou en cas d'oubli de paiement, une lourde sanction tombera avec une amende s'élevant à 80 livres sterling, soit environ 91 euros.

Ce serrage de vis spectaculaire concerne l'aéroport de Londres-Heathrow, le plus fréquenté de tout le Royaume-Uni. Le géant britannique vient de confirmer que son dépose-minute ne se contentera plus d'être payant : il sera désormais chronométré. Pour justifier cette mesure, un porte-parole de l'aéroport a expliqué à la BBC que l'objectif est avant tout de "fluidifier le trafic et réduire les embouteillages" sur des parvis souvent saturés.

En augmentant le tarif de 6 livres sterling à 7 livres sterling et en imposant cette limite de 10 minutes, Heathrow espère encourager les voyageurs à privilégier les transports en commun. L'aéroport précise d'ailleurs que cette contrainte horaire ne devrait pas pénaliser la majorité des usagers : selon leurs données, 95 % des arrêts actuels durent déjà moins de 10 minutes.

Si l'aéroport de Londres-Heathrow durcit le ton, il ne fait que s'aligner sur ses concurrents comme les aéroports de Londres Gatwick, Londres-Luton ou Londres Stansted, qui facturent déjà un minimum de 7 livres sterling pour l'accès aux terminaux. Seul l'aéroport de Londres-City propose encore ce service gratuitement. Pour pour ceux qui refusent de payer ou qui craignent le stress du chronomètre, il reste la solution des parkings relais ("Long Stay") : ces zones de dépose qui restent gratuites pour tous les terminaux à condition d'emprunter ensuite la navette de l'aéroport pour terminer le trajet.