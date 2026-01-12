"Tout simplement incompréhensible" : la fiche de paie de ce pilote rend fous les internautes

Entre horaires réduits et revenu à 6 chiffres, cette fiche de paie d'un pilote de ligne au sein d'une prestigieuse compagnie aérienne divise les internautes.

C'est un petit document en apparence anodin mais qui n'a pas vraiment l'habitude d'être divulgué, notamment en France où la question des salaires reste souvent un secret bien gardé : une fiche de paie. Celle-ci a affolé plus d'un internaute. Il faut dire qu'il concerne un métier sujet à de nombreuses croyances, idées reçues ou teinté de mystères et de fols espoirs. Qui n'a ainsi jamais rêvé d'être pilote de ligne dans une prestigieuse compagnie aérienne et de connaître tous les avantages du poste ?

Un commandant de bord expérimenté d'une compagnie aérienne a justement révélé ses revenus sur la plateforme Reddit, et les chiffres sont vertigineux. Plus de 457 000 dollars par an pour un temps de travail effectif étonnamment réduit ! D'après les informations relayées par le New York Post, ce pilote de ligne de Boeing 737 d'American Airlines, basé à Miami, affiche ainsi un salaire horaire de 363,87 dollars. Mais c'est le volume horaire qui surprend le plus : cela représente une moyenne de moins de 20 heures de vol par semaine. Comment l'expliquer ?

Ce salaire horaire exorbitant ne doit rien au hasard, il est le résultat d'une réalité économique et une réglementation stricte. D'un côté, la grave pénurie mondiale de pilotes qualifiés a permis aux syndicats d'obtenir des augmentations historiques aux États-Unis. De l'autre, la sécurité aérienne, par le biais de la Federal Aviation Administration (FAA), interdit aux pilotes de dépasser 1 000 heures de vol par an pour prévenir l'épuisement.

Cette profession est ainsi devenue l'une des plus lucratives au monde, loin devant de nombreux cadres supérieurs ou professions libérales. Pour les défenseurs de cette rémunération, ce montant impressionnant n'est que le reflet d'une charge mentale hors norme. "Quand votre vie est entre les mains de quelqu'un, vous voulez que ce soit un pilote compétent. Les commandants de bord méritent des salaires élevés car ils ont besoin d'une formation approfondie et d'une grande expertise pour contrôler les avions en toute sécurité en vol", note ainsi un internaute.

Comme le souligne le pilote lui-même dans sa publication, "ce salaire n'est pas un cadeau, c'est la récompense d'années de sacrifices et du savoir-faire nécessaire pour ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Quand on est aux commandes, on ne pilote pas seulement un appareil qui vaut des millions de dollars, on est responsable de centaines de familles."

À l'opposé, de nombreux internautes dénoncent un "club très fermé réservé aux riches alors que des travailleurs hautement diplômés peinent à boucler leurs fins de mois". L'idée qu'une personne puisse gagner près d'un demi-million de dollars par an pour seulement quelques jours de travail par mois est "tout simplement incompréhensible". Reste encore la possibilité de rêver à une reconversion... Après tout, de nombreuses compagnies aériennes sont confrontées à une pénurie de pilotes de ligne, ce qui explique aussi ces nombreux avantages offerts aux pilotes particulièrement expérimentés et qualifiés.