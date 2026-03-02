58 fois plus sale que des toilettes : voici l'endroit où il ne faut jamais poser son manteau dans l'avion

On vous explique pourquoi poser votre manteau sur cette surface de l'avion est une grave erreur.

C'est l'erreur la plus fréquente commise par des millions de voyageurs lorsqu'ils pénètrent dans une cabine d'avion, surtout en hiver, quand la doudoune XXL devient un fardeau encombrant. On y trouve des résidus de tout ce qui a pu traîner sous les roulettes des valises du monde entier. L'analyse est sans appel et donne la nausée : cette surface est 58 fois plus sale qu'une lunette de toilettes !

Bienvenue dans le nid à bactéries le plus ignoré de votre vol. La saleté accumulée ici dépasse l'entendement : selon le microbiologiste Jason Tetro, cité par le Reader's Digest, cet endroit est une zone de transit pour des passagers clandestins invisibles et redoutables : "il faut s'attendre à y trouver des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus et peut-être même quelques levures."

Vous ne l'aurez jamais deviné : il s'agit du compartiment à bagages supérieur, situé juste au-dessus de votre tête ! Ce coffre que l'on croit protecteur est, selon les hôtesses de l'air, l'un des points les plus critiques de l'appareil. L'agent de bord américaine Emilia Ryan confie au Reader's Digest que ces bacs ne font quasiment jamais l'objet d'un nettoyage de routine. Contrairement aux tablettes ou aux accoudoirs, ils ne sont désinfectés que "tous les 30 à 45 jours".

© Designer - stock.adobe.com

Entre-temps, ils accueillent des valises ayant roulé dans la boue, la poussière des aéroports et le sol de toilettes publiques... Poser son manteau directement au fond du compartiment, c'est le frotter contre ces résidus. Or, votre manteau finit inévitablement en contact avec votre cou, votre visage, voire votre bouche. De quoi transporter un vrai bouillon de culture avec vous !

Et selon Loretta Hill, hôtesse de l'air chez JetBlue Airways, "ces gros manteaux posent problème chaque hiver" car contrairement à une veste d'été lisse, les matières des manteaux chauds (laine texturée, polaire duveteuse, tissus matelassés) agissent comme de véritables éponges à bactéries. Les fibres emprisonnent les micro-organismes beaucoup plus facilement qu'une surface synthétique plate. En tassant votre doudoune pour libérer de la place pour votre valise, vous ne faites qu'incruster les germes plus profondément dans le textile.

Mais alors, où se débarrasser de ce satané manteau ? La méthode la plus sûre est le "sac barrière" : pliez votre manteau et glissez-le dans un sac réutilisable propre avant de le glisser sous le siège devant vous ou dans le coffre. Vous pouvez aussi transformer votre manteau en couverture d'appoint sur vos genoux ou en le plaçant derrière votre dos pour servir de soutien à votre dos. Enfin, si vous voyagez en Première ou en Business, n'hésitez pas à solliciter l'équipage pour utiliser le vestiaire dédié (et oui ça existe) !

Alors, si vous tenez à votre santé, arrêtez de traiter le coffre à bagages comme une penderie. Un peu d'organisation vous évitera de ramener un souvenir bien plus persistant et pénible que votre peau bronzée !