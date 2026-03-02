Ne plantez pas ces plantes dans votre jardin, elles attirent les tiques comme des aimants

On y pense pas souvent mais les tiques peuvent aussi s'installer dans notre jardin, surtout s'il présente ces particularités...

Alors que le printemps va s'installer peu à peu dans nos jardins, c'est le moment de penser à nos plantations et à reprendre l'entretien du jardin. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, certains mauvais choix ou un entretien insuffisant peuvent créer un terrain favorable à certaines petites bêtes, dont les redoutables et redoutées tiques.

Taille des haies, tonte de la pelouse, plantation de nouvelles espèces... Ce sont autant de moments privilégiés qui peuvent malheureusement se transformer en rencontres avec des tiques. Ces arachnides ne mesurent que 3 mm à 1 cm et si on en trouve toute l'année, sont particulièrement actifs entre avril et novembre. Si on les rencontre surtout lors de balades en forêt, les jardins peuvent aussi devenir de véritables refuges pour ces petites bestioles non désirées, connues aussi pour nous transmettre la maladie de Lyme Le jardin peut devenir un habitat à tiques, surtout si nous y cultivons sans le savoir des plantes qui leur offrent des conditions idéales.

Premier enseignement, les tiques adorent les herbes hautes. Le printemps avec la pousse rapide de la pelouse peut donc rapidement transformer votre petit carré vert en terrain propice. Mais ce n'est pas tout ! Les fougères et les plantes hautes qui se plaisent dans des endroits humides et ombragés ou les plantes couvre-sol denses comme le lierre créent également des microclimats parfaits pour le développement des tiques.

Ne négligez pas non plus vos haies. Très populaires en France, les rangées de thuyas peuvent être de bons refuges, surtout s'ils n'ont pas été taillés depuis longtemps et qu'ils fournissent assez d'ombre et d'humidité.

Les arbustes denses méritent d'ailleurs également une vigilance particulière. Le lilas noir, avec ses branches touffues mais aussi les mûriers sauvages, les sureaux et les noisetiers présentent toutes des caractéristiques similaires qui en font des zones à risque.

Alors que faire ? Tout d'abord, tondre et entretenir régulièrement son jardin, surtout si vous êtes à la campagne, en bordure de prairies ou près d'une forêt. Les tas de branches et de bois mais aussi les feuilles mortes, surtout dans des endroits humides sont à enlever ou déplacer.

Pourquoi ne pas opter aussi pour la meilleure arme naturelle, des plantes répulsives ? On en compte beaucoup, comme la lavande, le romarin, le thym, la mélisse, l'absinthe ou encore le géranium citronnelle. Tous dégagent des odeurs fortes que les tiques détestent. La tanaisie, cette vivace rustique, possède aussi une odeur camphrée puissante et désagréable pour de nombreux parasites, dont les tiques. Plantée en massif près des pelouses, elles peuvent se transformer en barrière naturelle contre les tiques. Même chose pour l'herbe-à-chat, aussi appelés nepeta, que les tiques vont fuire en raison d'un répulsif secrété par la plante...