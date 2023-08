Il a été nommé plus beau village d'Italie 2023 mais en France presque personne ne le connaît

Ce village est situé dans le Latium, possède de magnifiques églises, d'anciens remparts et un lac à proximité. C'est le village le plus beau d'Italie en 2023 et pourtant il est peu connu.

Les villages italiens sont l'un des véritables "joyaux" de ce pays, si présents et importants qu'ils composent le paysage. Au-delà de leur beauté, ils ont ce petit plus : ils peuvent bien sûr être visités par de simples touristes de passage, mais on peut aussi y vivre et y habituer au quotidien.

Cependant, certains villages sont plus beaux que d'autres. Beaucoup dépend de l'architecture, mais aussi de l'offre gastronomique, du panorama, de la nature environnante et de la manière dont ces villages évoluent avec le temps, s'améliorant en beauté et en souci du détail. Comme s'ils étaient de grandes œuvres d'art.

Bien sûr, juger du plus beau village d'Italie est difficile et dépend des goûts de chacun, donc c'est quelque chose de subjectif. Cependant, il existe des classements reconnus concernant la beauté des villages, tant au niveau national qu'européen. Alors quel est le village le plus beau d'Italie en 2023? Le village qui a remporté le classement "Village des Villages" en 2023 est Ronciglione. Ce petit village du Latium est situé dans la province de Viterbe et a triomphé en finale face aux villages de Sant'Antioco en Sardaigne et Salemi en Sicile.

Pour y aller depuis la France, c'est très simple. Il suffit de prendre un vol pour Rome et une fois à l'aéroport, de louer une voiture ou de prendre un bus régional. Empruntez la route SS2bis ou prenez le bus en direction de Viterbo, en vous arrêtant à Ronciglione. La distance entre Rome et Ronciglione est d'environ 70 à 80 kilomètres, en fonction de l'itinéraire choisi. Si vous empruntez la route Via Cassia (SS2bis), la distance est d'environ 70 kilomètres. Le temps de trajet en voiture varie généralement entre 1 heure et 1 heure 30 minutes, selon les conditions de circulation et la vitesse moyenne.

Une fois sur place, profitez de la visite. On peut y admirer le vieux quartier médiéval avec ses ruelles pittoresques, la majestueuse Fontana Grande, ainsi que l'église du Santissimo Rosario. Non loin de là, le lac Lago di Vico offre un cadre naturel apaisant, idéal pour une promenade ou un pique-nique. Les antiques murailles de la ville rappellent son passé défensif, offrant aux visiteurs une immersion dans l'histoire italienne.

Au printemps comme en automne, ce village élu plus beau village d'Italie saura vous charmer. Et le prix pour s'y rendre est abordable : de nombreuses compagnies à bas coûts desservent Rome et si vous optez pour l'option du bus, vous vous en tirerez dans casser votre tirelire.