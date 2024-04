Ce comportement très courant avec les oiseaux est pourtant interdit, et l'amende est salée

Une pratique très répandue peut en réalité coûter cher en amende et être un danger pour les oiseaux.

Il existe des espèces animales qui sont dorénavant habituées à cohabiter avec les humains. Les zones urbaines sont devenues tellement larges que certains animaux ont été contraints de s'y adapter et y ont trouvé des moyens de se nourrir plus facilement que s'ils étaient livrés complétement à eux mêmes. C'est le cas de certains oiseaux, notamment les moineaux et les pigeons, qui font maintenant partie intégrante du paysage dans les villes. Nourrir volontairement ces espèces est devenu une sorte d'habitude voire de passe temps pour certaines personnes. Une pratique qui renforce la présence des ces oiseaux dans les lieux habités par l'homme.

Cette réalité concerne également les zones non urbaines. Pour certains, les canards et autres oiseaux sauvages représentent une possibilité de se débarrasser de façon écologique de son pain rassis. Tandis que d'autres se plaisent à installer des abris dédiés aux oiseaux de passage, où il placent de la nourriture dans l'espoir des les attirer et de les observer régulièrement. Mais dans certaines communes, ces pratiques peuvent être passibles d'une amende.

Avant de nourrir les oiseaux du quartier il existe deux questions sur lesquelles s'informer au préalable. La première est de vérifier que la commune n'interdit pas cette pratique. C'est le cas par exemple dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, où la ville a choisi d'instaurer une amende pour lutter contre la prolifération des pigeons. Ainsi, nourrir les pigeons dans cette commune est passible de 68 euros d'amende. La commune a prévenu ses habitants que cette sanction peut même s'élever à 180 euros. Selon Le Figaro, la mairie de Paris applique également cette amende de 68 euros. Ces communes ne sont pas les seules à appliquer une telle mesure.

Dans le département de la Loire, la ville de Roanne a également décidé de verbaliser le nourrissage des oiseaux. Ceci afin de lutter contre la forte présence des pigeons mais aussi contre celle des chats errants. L'amende peut aller jusqu'à 450 euros pour les habitants qui nourrissent ces oiseaux. Le Figaro indique qu'une amende de 100 euros a déjà été adressée a un habitant de Dijon qui n'aurait pas respecté cette interdiction. Les préfectures d'autres départements comme la Sarthe et le Nord ont d'ores et déjà pris des arrêtés à ce sujet et comme le précise Le Figaro. Les règlements sanitaires départementaux stipulent souvent qu'"il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants , sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons".

L'autre raison pour laquelle nourrir les oiseaux est interdit dans de nombreuses communes, est la santé de ces animaux. Les oiseaux ont une alimentation bien particulière qui est essentiellement composée de graines ; d'insectes ou de baies. Les boules de graisse disponibles dans le commerce sont sans danger pour ces animaux mais ce n'est pas le cas du pain ou des viennoiseries. Ces aliments sont souvent donnés aux canards, oies et autres oiseaux sauvages mais ne sont pas adaptés à leur régime alimentaire. Cette pratique contribue aussi à réduire l'autonomie de ces espèces sauvages et donc perturber le bon fonctionnement des écosystèmes.