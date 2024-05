La "tique géante" identifiée dans plusieurs départements, les scientifiques redoutent une nouvelle maladie

En France, une équipe de scientifiques traque les tiques pour évaluer leur propagation. Une espèce géante est suivie de près car porteuse d'une affection semblable à Ebola.

Peu de gens connaissent son existence, mais cet insecte nuisible est pourtant désormais présent en France. La "tique géante" ou tique "à pattes rayées", de son nom Hyalomma marginatum, fait même l'objet depuis quelques semaines d'études poussées, menées par une équipe de scientifiques, coordonnée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), en collaboration avec L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

Ces chercheurs s'intéressent de très près à toutes les populations de tiques, responsables de maladies dont les hommes et les animaux sont des sujets à risques, dont la maladie de Lyme. Leurs travaux se concentrent désormais sur la nouvelle menace représentée par cette fameuse "tique géante". Les experts ont en effet découvert que l'espèce était potentiellement porteuse d'une maladie pouvant s'avérer extrêmement dangereuse, puisqu'elle est dans une certaine mesure comparable à Ebola, qui a un taux moyen de létalité d'environ 50%.

© Sipa

Et les scientifiques du Cirad mettent ainsi en garde les autorités : ils ont établi la présence du virus de la Fièvre Hémorragique Crimée-Congo dans des tiques géantes collectées dans les Pyrénées Orientales il y a quelques mois. Les scientifiques n'ont toutefois pas identifié de transmission de la maladie de cette tique à l'homme, en France. Mais les experts pointent "un risque sanitaire pour l'être humain", une potentielle transmission n'étant pas un scénario exclu.

La tique géante s'est "récemment établie sur le pourtour méditerranéen français. Cette espèce, installée dans le sud et l'est de la région, ne va pas au-delà des habitats ouverts et secs et est donc plutôt inféodée aux zones sèches et rases de garrigue", écrivent les chercheurs. La propagation du parasite en dehors de l'Occitanie et des départements du sud de la France est pour le moment peu probable.

La "tique géante" est plus grande que ses cousines (8 mm), elle possède un éperon et des pattes bicolores sur lesquelles on peut apercevoir des anneaux blanchâtres au niveau des articulations. La "tique géante" est particulièrement tenace, elle est capable de poursuivre sa proie sur plusieurs dizaines de mètres et cela pendant 10 minutes. Par ailleurs, cette espèce est apparemment plus résistantes aux répulsifs.

En cas de présence sur le corps, elle doit être retirée avec précaution, mais sans attendre car le risque d'infection est, contrairement à la contraction de Lyme, immédiat. Il est recommandé d'utiliser un tire-tiques, de désinfecter rapidement la zone de morsure et de garder cette zone en observation plusieurs semaines.