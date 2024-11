Blocages des agriculteurs, en direct : quelles actions cette semaine ? Le Parlement européen dans le viseur

Ce lundi matin, des agriculteurs de l'Essonne mènent une action dans un centre logistique alimentaire à Brétigny-sur-Orge. Un barrage filtrant est organisé devant le centre de stockage et les camions transportant des produits alimentaires d'origines étrangères sont bloqués par les membres de la Coordination rurale, selon France Info. "Un accord avec le Mercosur provoquerait une concurrence déloyale et ferait chuter les prix en France. Beaucoup d'agriculteurs mettraient la clé sous la porte dans les deux ans à venir", lance sur place Matthieu Lutton, membre de la coordination rurale 91. Des propos rapportés par France 3 Paris Ile-de-France.

08:11 - UE-Mercosur, insecticides.. Le Parlement européen devrait être visé ce mardi

Cette semaine, "la quasi totalité des départements prévoit d'entrer en action", ont prévenu les Jeunes Agriculteurs (JA). Les agriculteurs défendront notamment le retour d'un insecticide, l'acétamipride (réclamé par les producteurs de noisettes et de betteraves à sucre, interdit en France mais utilisé dans l'UE), tout en réaffirmant leur hostilité au traité de libre échange entre l'UE et le Mercosur. Après divers blocages, notamment à Bordeaux et dans l'ensemble du Sud Ouest, la Coordination rurale prévoit ce mardi une action devant le Parlement européen de Strasbourg, ainsi qu'une opération de curage des fossés dans les Hautes-Alpes et la poursuite du blocage de centrales d'achats des distributeurs.