Cyril Hanouna pourrait rejoindre une autre chaîne que prévu, du nouveau dans les négociations

Depuis la confirmation définitive de la fermeture de C8, les choses bougent pour Cyril Hanouna. Celui qui devait rejoindre le groupe M6 serait finalement intégré à CStar, une autre chaîne du groupe Canal+.

Cyril Hanouna reste dans le groupe Canal+ ? C'est une possibilité qui se fraie son chemin depuis la confirmation définitive de la fermeture de C8. L'animateur y avait son émission quotidienne "Touche pas à mon poste", dont les audiences battent encore des records à la télévision française. Tant que la décision n'était pas définitive, l'animateur s'était tourné vers le Groupe M6. Il s'était vu promettre deux émissions quotidiennes sur Fun Radio et W9. Il devait cependant renoncer à aborder des sujets politiques dans son émission, qui ont été à l'origine de nombreux rappels à l'ordre et condamnations de l'Arcom ces dernières années.

De plus, tous n'étaient pas ravis de voir arriver Cyril Hanouna chez M6. C'était notamment le cas de Karine Le Marchand, l'animatrice vedette de l'émission "L'amour est dans le pré". Elle assurait "s'il vient, je m'en vais", auprès de nos confrères de Libération, le 24 janvier. Une position qui n'avait d'ailleurs pas plu à la direction du groupe, qui confirmait alors les négociations avec Cyril Hanouna.

Un avenir chez CStar ?

Mais un départ de Cyril Hanouna du groupe Canal+ vers le groupe M6 serait une grosse perte pour Vincent Bolloré, son actionnaire majoritaire. Selon nos confrères du Parisien, Europe 1 aurait fait une contre-proposition à l'animateur afin de continuer à diffuser son émission "On marche sur la tête". Pour rappel, Europe 1 fait partie du groupe Canal+. De plus, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna sont particulièrement proches. Cela avait d'ailleurs valu une séquence polémique entre l'animateur et le député LFI Louis Boyard à ce sujet il y a quelques années.

La solution serait donc de continuer de diffuser "Touche pas à mon poste" sur CStar, autre chaîne du groupe Canal+. Avec cette option, Cyril Hanouna aurait toujours la possibilité de parler de politique. Une autre émission serait également parachutée sur le canal 17 de la TNT, "Chez Jordan". Mais ce ne serait pas le cas des "Animaux de la Huit", qui devrait trouver un second souffle chez TF1. "On ne peut pas garder tous nos programmes actuels puisque la convention de CStar nous impose de diffuser de la musique une majeure partie de la journée", aurait expliqué un représentant de CStar à nos confrères.