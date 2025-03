Journée des droits des femmes : un hommage spécial pour Gisèle Pelicot ce 8 mars

Gisèle Pelicot a adressé un message aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elle a été désignée " Femme la plus influente de 2025 " par le magazine The Independent.

C'est un message pour toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Gisèle Pelicot, devenue une icône de la lutte pour les droits des femmes depuis le procès des viols de Mazan, a souhaité adresser un message de soutien aux femmes. Désignée "Femme la plus influente de 2025" par le magazine britannique The Independent, c'est par son avocat Stéphane Badonneau qu'elle a souhaité dédier "cette reconnaissance à toutes les victimes, et plus particulièrement à celles qui se battent seules pour faire reconnaître leurs droits et la vérité par les tribunaux".

"À ces victimes, qui restent le plus souvent dans l'ombre, Gisèle souhaite exprimer son admiration", estimant "que ce sont elles qui sont les véritables héroïnes", et assure "qu'elles doivent savoir qu'elles ne seront jamais seules".

Gisèle Pelicot est la seule Française de la liste des 50 femmes les plus influentes de 2025 par le journal britannique. Elle est suivie de la princesse Kate Middleton, qui a révélé souffrir d'un cancer en 2024, allant contre la politique du secret habituellement observée dans la famille royale, et de la ministre britannique des Finances Rachel Reeves, première femme à occuper cette fonction.

Gisèle Pelicot fait aussi partie de la liste des femmes de l'année 2025 du Time, dans son édition qui paraîtra le 10 mars.

"La honte change de camp"

Gisèle Pelicot est devenue un des visages de la lutte féministe, et pas uniquement en France, lorsqu'elle a refusé le huis clos pour le procès de Mazan afin que "la honte change de camp". Son ex-mari y était accusé de l'avoir droguée et violée pendant plusieurs années, la laissant à la merci d'une cinquantaine d'hommes recrutés sur Internet pour la violer à leur tour. Le procès a duré trois mois, pendant lesquels sa vie privée et son intimité ont été révélées au monde. Elle a été accusée de mensonge et de libertinage, mais est restée digne pendant toute la durée de ce procès qui a eu un écho mondial. Dominique Pelicot a été reconnu coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Les 50 autres hommes accusés ont majoritairement été reconnus coupables de viol et condamnés à des peines de trois à quinze ans de prison.

La fille de l'ancien couple, Caroline Daria, a porté plainte contre son père pour " administration de substances psychoactives " et " abus sexuels ", trois mois après la fin du procès. Des photos d'elle dénudée et inconsciente avaient été retrouvées sur l'ordinateur de Dominique Pelicot. Celui-ci nie toujours ces accusations.