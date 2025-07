Otages français en Iran : Macron menace Téhéran après l'inculpation de Cécile Kohler et Jacques Paris

La sœur de Cécile Kohler, Noémie, avait dénoncé auprès de l'AFP une attaque "complètement irresponsable" qui "met nos proches en danger de mort". Cécile Kohler est détenue depuis plus de trois ans avec son compagnon Jacques Paris dans ce centre pénitentiaire. "On n'a aucune nouvelle, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, on est paniqués", ajoutait-elle, appelant les autorités françaises à "condamner ces frappes extrêmement dangereuses" et à faire libérer les prisonniers français.

"Tous les prisonniers sont en danger" affirme-t-elle. "Depuis le début de la guerre, c'est ce qu'on craint. On craint que Cécile et Jacques meurent sous les bombes. On craint aussi que tout ce chaos engendré par des frappes sur la prison puissent occasionner des émeutes qui puissent déborder les autorités iraniennes et que ça puisse finir dans le sang", alertait la sœur de l'enseignante sur France info.